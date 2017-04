ATP Houston, oggi in campo le prime sei teste di serie

Foto: ATP

L'incrocio più atteso non tradisce le aspettative. Fernando Verdasco deve reggere l'urto con Kevin Anderson, sciogliere un enigma di difficile soluzione. Il tie-break sorride due volte al tennista spagnolo, il primo turno, a Houston, non offre ribaltoni di sorta. Vince Verdasco e a lui si accoda un altro spagnolo, Feliciano Lopez. Feliciano batte - 75 64 - l'americano Fratangelo. Esce la settima testa di serie, Donald Young, per mano del brasiliano Monteiro, mentre Bellucci - dopo un secondo set in difetto - ferma Tiafoe. La wild card Escobedo vola al secondo turno, Zeballos supera Dutra Silva.

Il piatto odierno è piuttosto ricco, sono infatti in programma gli ottavi di finale. Sul Centrale, in sequenza, le prime quattro teste di serie. John Isner, in difficoltà in questo scorcio di 2017, trova il qualificato Leonardo Mayer, interessante il confronto tra Johnson e Brown. Un solo precedente, favorevole al padrone di casa. Affermazione di Johnson nel 2015 a Memphis. Per il tennista americano si tratta del primo impegno a Houston, Brown è reduce da una buona performance con Monaco. Il colosso Querrey incrocia la racchetta con Zeballos, Sock - prima testa di serie - attende l'eterno Haas (primo turno ok con Opelka). Nel 2013, al Roland Garros, W Haas, replica di Sock l'anno successivo ad Auckland.

Sul 3, Verdasco sfida Kicker - sulla carta poca partita - Escobedo cerca il secondo sigillo con Thiago Monteiro, Bellucci duella con il qualificato Maximo Gonzalez. Infine, completa il quadro il match tra Chung e Feliciano Lopez.

Risultati

(5) [ESP] Fernando Verdasco DEFEATS [RSA] Kevin Anderson 76(4) 76(4)

(6) [ESP] Feliciano Lopez DEFEATS (WC) [USA] Bjorn Fratangelo 75 64

[BRA] Thiago Monteiro DEFEATS (7) [USA] Donald Young 63 64

(8) [BRA] Thomaz Bellucci DEFEATS [USA] Frances Tiafoe 75 16 62

[KOR] Hyeon Chung DEFEATS [DOM] Victor Estrella Burgos 64 57 64

(WC) [USA] Ernesto Escobedo DEFEATS (Q) [USA] Tennys Sandgren 63 63

(Q) [ARG] Maximo Gonzalez DEFEATS [USA] Jared Donaldson 64 57 63

(Q) [ARG] Leonardo Mayer DEFEATS [CZE] Adam Pavlasek 57 62 61

[ARG] Horacio Zeballos DEFEATS [BRA] Rogerio Dutra Silva 62 75

Programma

CENTER STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (Q) Leonardo Mayer VS (2) John Isner

2ND RD (4) Steve Johnson VS Dustin Brown

2ND RD Horacio Zeballos VS (3) Sam Querrey

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (1) Jack Sock VS (PR) Tommy Haas

COURT 3 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Nicolas Kicker VS (5) Fernando Verdasco

2ND RD Thiago Monteiro VS (WC) Ernesto Escobedo

2ND RD (8) Thomaz Bellucci VS (Q) Maximo Gonzalez

2ND RD Hyeon Chung VS (6) Feliciano Lopez