ATP Houston - Risultati e programma dei quarti: Feliciano Lopez sfida Sock - Foto: ATP

Sulla terra di Houston, nessun capitombolo, avanzano le prime sei teste di serie. Il veterano Haas strappa un set, il secondo, a Jack Sock, Leonardo Mayer mette a lungo in scacco John Isner. Querrey e Johnson superano invece in due set Zeballos e Brown, ma il tedesco impone a Johnson un tie-break eterno, prima di cedere le armi nel parziale d'avvio. Verdasco si aggiudica il prolungamento d'apertura, poi controlla senza fatica Kicker, Feliciano Lopez conduce corsa di rimonta con Chung, così come Bellucci con Maximo Gonzalez. Infine, da sottolineare il successo di Escobedo su Thiago Monteiro.

Oggi, sono in programma i quarti, sul Campo Centrale. Si inizia alle 19, ora italiana, con il match tra la wild card Escobedo e John Isner, un inedito. Querrey incrocia la racchetta con Bellucci. La superficie attutisce la potenza dell'americano ed esalta lo specialista brasiliano. Esito incerto. Interessante, poi, il confronto tra Johnson e Verdasco. Quattro precedenti, favorevoli allo spagnolo. Doppio confronto qui a Houston, tra il 2013 e il 2014. Completa il quadro, la partita tra Sock e l'atipico Feliciano Lopez. 1-1 al momento, prima fermata sul rosso.

Risultati

(1) [USA] Jack Sock DEFEATS (PR) [GER] Tommy Haas 64 36 63

(2) [USA] John Isner DEFEATS (Q) [ARG] Leonardo Mayer 67(5) 76(3) 63

(3) [USA] Sam Querrey DEFEATS [ARG] Horacio Zeballos 64 64

(4) [USA] Steve Johnson DEFEATS [GER] Dustin Brown 76(12) 64

(5) [ESP] Fernando Verdasco DEFEATS [ARG] Nicolas Kicker 76(4) 61

(6) [ESP] Feliciano Lopez DEFEATS [KOR] Hyeon Chung 46 62 61

(8) [BRA] Thomaz Bellucci DEFEATS (Q) [ARG] Maximo Gonzalez 26 76(5) 62

(WC) [USA] Ernesto Escobedo DEFEATS [BRA] Thiago Monteiro 46 64 64

Programma

CENTER STARTS AT 12:00 NOON

QF (WC) Ernesto Escobedo VS (2) John Isner

QF (8) Thomaz Bellucci VS (3) Sam Querrey

QF (4) Steve Johnson VS (5) Fernando Verdasco

NOT BEFORE 6:00 PM

QF (1) Jack Sock VS (6) Feliciano Lopez