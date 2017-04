ATP Marrakech - Crolla Dimitrov, Lorenzi doma Quinzi. Il programma odierno

Source: Matthew Stockman

La caduta di Grigor Dimitrov, il successo di Paolo Lorenzi su un ottimo Gianluigi Quinzi. A Marrakech, riscontri ad alto interesse. Dimitrov - prima testa di serie - conferma il periodo di appannamento e l'approccio con la terra è negativo. Robredo, al tramonto di carriera, ma ancora in grado di offrire prestazioni di livello, si impone in tre set, dopo un passaggio a vuoto nel secondo. Tra Lorenzi e Quinzi è invece vera e propria maratona, con il giovane tennista italiano che rinvia la caduta nel terzo, annulla match point e si porta in scia a Lorenzi, bravo poi a porre la parola fine sulla contesa.

Kohlschreiber supera Chardy - 60 26 63 - Paire, con periodico 62, sorvola Albot, Struff mette fine alla corsa della wild card Ahouda. Infine, Vesely si guadagna, contro M.Zverev, il pass per il turno successivo.

Dalle 12, ora italiana, spazio ai quarti, la seconda testa di serie, Ramos Vinolas, incrocia la racchetta con Coric. Un solo precedente, all'Australian Open dello scorso anno, favorevole allo spagnolo. Lorenzi gioca invece con Vesely. Differenti principi, la forza del ceco va ad impattare la resistenza italiana. Superficie favorevole a Lorenzi, incertezza al via. Il ceco vanta due successi in carriera, entrambi però su altro "terreno". Il derby tedesco oppone Struff e Kohlschreiber. Ultimo passaggio a Kitzbuhel nel 2015, 63 Kohlschreiber al terzo. Robredo, dopo la W con Dimitrov, prova a bissare con Paire. Il transalpino guida 3-1 la rivalità, quattro anni fa, qui, l'assolo di Robredo.

Risultati

ROUND OF 16

(PR) [ESP] Tommy Robredo DEFEATS (1) WC [BUL] Grigor Dimitrov 64 16 61

(3) [GER] Philipp Kohlschreiber DEFEATS [FRA] Jeremy Chardy 60 26 63

[CZE] Jiri Vesely DEFEATS (4) [GER] Mischa Zverev 64 64

(5) [ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS (Q) [ITA] Gianluigi Quinzi 76(5) 26 64

(6) [FRA] Benoit Paire DEFEATS [MDA] Radu Albot 62 62

[GER] Jan-Lennard Struff DEFEATS (WC) [MAR] Amine Ahouda 63 64

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

QF Borna Coric VS (2) Albert Ramos-Vinolas

QF (5) Paolo Lorenzi VS Jiri Vesely

QF (3) Philipp Kohlschreiber VS Jan-Lennard Struff

QF (PR) Tommy Robredo VS (6) Benoit Paire