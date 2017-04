Tennis, ATP Montecarlo - Murray guida il tabellone, Nadal cerca il decimo sigillo. Tre italiani al via

Nadal, Montecarlo 2016 - Fonte: outdoorblog.it

E' stato sorteggiato quest'oggi il tabellone del Monte-Carlo Rolex Masters, 1000 che apre ufficialmente la stagione su terra. Tante defezioni, Montecarlo privo di Roger Federer ma non solo; forfait anche per Milos Raonic, Gael Monfils, Nick Kyrgios e Richard Gasquet. Fari puntati quindi sul duo Andy Murray - Novak Djokovic con Rafa Nadal pronto a scoccare le sue frecce. ed a far valere i suoi 9 titoli vinti nel principato. Andiamo a scoprire il tabellone.

PARTE ALTA

Lo spicchio superiore è presidiato da Andy Murray. Cammino non troppo agevole per il N°1 del mondo, il quale con tutta probabilità affronterà uno tra Berdych e Cilic ai quarti, dopo aver superato un cultore della terra come Ramos-Vinolas. Appena sotto troviamo Stan Wawrinka; l'elvetico è uno dei principali indiziati per la vittoria finale. Al 2T uno tra M.Zverev e Vesely, poi guanto di sfida al metodico terraiolo Cuevas. Ai quarti incrocia la racchetta con il neo papà Jo-Wilfried Tsonga. Il francese potrebbe trovarsi anche sulla strada di Paolo Lorenzi; il senese affronta Granollers all'esordio - eliminato tre giorni fa, a sorpresa, dal N°946 ATP Ahouda - successivamente trova Pouille ed agli ottavi scova - come anticipato - Tsonga.

PARTE BASSA

Grigor Dimitrov apre lo scrigno nella fetta sottostante di tabellone. Il bulgaro - dopo il bye al 1T - attende il talentino della Next Gen Casper Ruud. Ottavi con Bautista Agut, temibile ed astruso se in giornata favorevole, quarti di fuoco con Rafa Nadal. Il maiorchino - tabellone complicato - al 2T avrà Evans o Edmund, due talentuosi tennisti che potrebbero mettergli i bastoni tra le ruote, ottavi in cui dovrà arginare la forza di Sascha Zverev o magari di un Andreas Seppi in vena di miracoli. Percorso agevole per Dominic Thiem, il quale affronta uno tra Delbonis ed Haase prima di dividere il campo - agli ottavi - con Almagro. Ai quarti iniziano le montagne russe, ecco Novak Djokovic. Il serbo trova Mahut o Khachanov, poi 3T con Carreno Busta, Fabio Fognini permettendo.

QUADRO QUARTI DI FINALE

Ecco il quadro dei quarti di finale, se il gioco delle teste di serie dovesse essere fedelmente rispettato:

(1) A.Murray vs (5) M.Cilic

(3) S.Wawrinka vs (7) J.Tsonga

(8) G.Dimitrov vs (4) R.Nadal

(6) D.Thiem vs (2) N.Djokovic