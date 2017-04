ATP - Houston e Marrakech, risultati e programma

Escobedo - Foto: ATP

Houston

Sul rosso di Houston, due rovinose cadute. Isner e Querrey, rispettivamente seconda e terza testa di serie, si fermano ai quarti. Per certi versi prevedibile la sconfitta di Querrey. Il colosso americano si ferma al cospetto di Bellucci, uno specialista della superficie. Querrey rimedia a una partenza in difetto, ma nel corso del terzo set non riesce a mantenere l'andatura del brasiliano. Isner, invece, conferma le titubanze di stagione e crolla di fronte al più giovane connazionale Escobedo. Punto a punto per tre set, triplo tie-break, l'ultimo premia 7 punti a 5 Escobedo.

Sock, nonostante un pesante passaggio a vuoto nel secondo parziale, sconfigge Feliciano Lopez, Johnson piega piuttosto nettamente Verdasco.

Quest'oggi le due semifinali. L'incrocio tra Bellucci e la wild card Escobedo è un inedito, favorito il sudamericano, ma il nativo di Los Angeles, al miglior risultato in carriera, punta a sorprendere ancora. Sock e Johnson si sfidano per la nona volta, 5-3 Sock al momento. Nel 2017, doppia vittoria per Sock, ad Auckland e Delray Beach.

Risultati

QUARTER-FINALS

(1) [USA] Jack Sock DEFEATS (6) [ESP] Feliciano Lopez 76(6) 16 64

(WC) [USA] Ernesto Escobedo DEFEATS (2) [USA] John Isner 76(6) 67(6) 76(5)

(8) [BRA] Thomaz Bellucci DEFEATS (3) [USA] Sam Querrey 64 36 63

(4) [USA] Steve Johnson DEFEATS (5) [ESP] Fernando Verdasco 62 64

Programma

SF (8) Thomaz Bellucci VS (WC) Ernesto Escobedo

SF (1) Jack Sock VS (4) Steve Johnson

Marrakech

Fuori, in Marocco, l'ultimo alfiere italiano. Dopo la vittoria nel derby con Quinzi, Lorenzi impatta contro la potenza di Vesely. Un set per parte, al terzo sprint ceco, al tie-break. Seconda vittoria consecutiva, in tre, per Borna Coric. Corsa di rimonta, per il croato, con Ramos. Kohlschreiber parte male, ma rinviene sul connazionale Struff, Paire schianta Robredo. Il transalpino chiude 62 il primo set, nel secondo decisiva una rottura sul 44.

Anche a Marrakech, oggi, tempo di semifinali. Terzo confronto tra Vesely e Coric. 2-0 croato, lo scorso anno, su questi campi, 76 76 Coric. Interessante, poi, il match tra Paire e Kohlschreiber. Equilibrio assoluto all'alba della partita odierna, 3-3. Sul rosso, 1-1. Un passo avanti il teutonico, ma il pronostico è aperto.

Risultati

[CRO] Borna Coric DEFEATS (2) [ESP] Albert Ramos-Vinolas 46 64 64

(3) [GER] Philipp Kohlschreiber DEFEATS [GER] Jan-Lennard Struff 36 75 63

[CZE] Jiri Vesely DEFEATS (5) [ITA] Paolo Lorenzi 36 63 76(5)

(6) [FRA] Benoit Paire DEFEATS (PR) [ESP] Tommy Robredo 62 64

Programma

SF Jiri Vesely VS Borna Coric

SF (6) Benoit Paire VS (3) Philipp Kohlschreiber