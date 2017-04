ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2017 - Bolelli affronta Olivo, Goffin gioca con Darcis - Getty images

La stagione su terra entra nel vivo, a Monte-Carlo affilano la racchetta i principali artisti del circuito. Mancano Nishikori e Federer, ma il cast, con il rientro di Djokovic e Murray, è stellare. La giornata odierna propone incontri di qualificazione e match di primo turno, un frullato particolarmente interessante, con l'Italia protagonista. Simone Bolelli, infatti, apre la rassegna sul Ranieri III. Dopo il bel successo con Kukushkin, seconda fermata nella via che conduce al tabellone principale. L'avversario è uno specialista della superficie, Renzo Olivo. Nessun precedente, Bolelli ha le carte in regola per giocarsi la partita.

Al termine, confronto belga tra Darcis e Goffin, il secondo di stagione dopo il match di Sofia. In Bulgaria, ai quarti, 61 63 per Goffin. Sulla terra, distanza ancor più elevata tra i due, con Goffin ampiamente favorito. Gilles Simon gioca per la quinta volta in carriera con Jaziri. Bilancio pulito, 4-0 per il genietto francese, 8-1 il conto set. Un periodo, però, non particolarmente positivo per Simon, due eliminazioni al primo turo ad Acapulco e Miami.

Sul campo dei Principi, due partite di qualificazione - Klizan vs Stakhovsky e Mannarino vs Sugita - e un incontro di primo turno, quello tra Florian Mayer e Joao Sousa. Sul 9, invece, da segnalare l'intreccio tra Kuznetsov e Youzhny, derby di Russia dall'esito incerto.

Fabio Fognini torna sul rettangolo di gioco dopo la semi di Miami e si cimenta tra qualche ora in doppio, in coppia con Stan Wawrinka. Dall'altra parte della rete, Mirnyi e Nestor.

Il programma inizia alle ore 11.

Il programma

COURT RAINIER III STARTS AT 11:00 AM

Q-F (WC) Simone Bolelli VS (12) Renzo Olivo

NOT BEFORE 1:00 PM

1ST RD Steve Darcis VS (10) David Goffin

1ST RD Gilles Simon VS Malek Jaziri

1ST RD Max Mirnyi Daniel Nestor VS Fabio Fognini Stan Wawrinka

COURT DES PRINCES STARTS AT 11:00 AM

Q-F (3) Martin Klizan VS Sergiy Stakhovsky

Q-F (1) Adrian Mannarino VS (13) Yuichi Sugita

1ST RD Florian Mayer VS Joao Sousa

COURT 9 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (4) Carlos Berlocq VS (Alt) Roberto Carballes Baena

Q-F (6) Andrey Kuznetsov VS (11) Mikhail Youzhny

Q-F (2) Jan-Lennard Struff VS (8) Pierre-Hugues Herbert

COURT 11 STARTS AT 1:30 PM

Q-F (5) Damir Dzumhur VS (14) Guillermo Garcia-Lopez