ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2017 - Goffin travolge Darcis, fuori Bolelli

Source: Clive Brunskill

Si chiude al secondo turno di qualificazione l'avventura di Simone Bolelli sul rosso di Monte-Carlo. Dopo un buon esordio, il tennista italiano si ferma al cospetto di uno specialista della superficie, Renzo Olivo. La partita si allunga al terzo, con Bolelli che strappa il prolungamento del secondo, ma è l'argentino a chiudere le ostilità nel parziale decisivo.

Tre le sfide di primo turno in archivio. Un nome pesante in campo. David Goffin conferma il pronostico e concede le briciole al connazionale Darcis. Darcis patisce il rosso e la distanza tra i due si acuisce, 62 61 Goffin al tramonto. Si ritrova, parzialmente, Gilles Simon. Conferma, il francese, tradizione favorevole con Jaziri e mette in cascina un successo pesante per il proseguo della stagione. Joao Sousa, infine, batte 63 62 Florian Mayer.

Tornando agli incontri validi per il secondo turno di qualificazione. Mannarino piega Sugita - 63 64 - Kuznetsov - con doppio tie-break - si impone in rimonta su Youzhny, Garcia Lopez, dopo una partenza sprint, ferma il ritorno del bosniaco Dzumhur. Ottima W di Berlocq con Carballes Baena, Klizan ferma Stakhovsky, Struff domina Herbert.

Risultati

ROUND OF 64

(10) [BEL] David Goffin DEFEATS [BEL] Steve Darcis 62 61

[FRA] Gilles Simon DEFEATS [TUN] Malek Jaziri 62 62

[POR] Joao Sousa DEFEATS [GER] Florian Mayer 63 62

2ND ROUND QUALIFYING

(1) [FRA] Adrian Mannarino DEFEATS (13) [JPN] Yuichi Sugita 63 64

(2) [GER] Jan-Lennard Struff DEFEATS (8) [FRA] Pierre-Hugues Herbert 63 62

(3) [SVK] Martin Klizan DEFEATS [UKR] Sergiy Stakhovsky 64 61

(4) [ARG] Carlos Berlocq DEFEATS (Alt) [ESP] Roberto Carballes Baena 62 63

(14) [ESP] Guillermo Garcia-Lopez DEFEATS (5) [BIH] Damir Dzumhur 60 46 75

(6) [RUS] Andrey Kuznetsov DEFEATS (11) [RUS] Mikhail Youzhny 36 76(2) 76(5)

(12) [ARG] Renzo Olivo DEFEATS (WC) [ITA] Simone Bolelli 64 67(5) 62