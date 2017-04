ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2017 - Il programma di lunedì: in campo Seppi e Fognini

Source: Al Bello

Il lunedì di Monte-Carlo concede la ribalta a due tennisti di casa Italia. Dopo l'uscita di scena di Bolelli, per mano dell'argentino Olivo, tocca a Seppi e Fognini, entrambi protagonisti sul Ranieri III. Incrocio proibitivo per Seppi, atteso, nel secondo match in programma (aprono Troicki e Cuevas), dal talento teutonico A. Zverev. Primo confronto in assoluto tra i due, di recente chiamati a difendere le rispettive nazionali in Davis, con Fognini KO a Charleroi con Goffin. Si tratta per entrambi della prima fermata su terra, da valutare quindi sensazioni e confidenza, favorito ovviamente Zverev, al titolo, in stagione, a Montpellier.

A seguire, Fabio Fognini. Obiettivo chiaro, spezzare la maledizione Carreno Busta. Cinque sconfitte, per Fognini, con lo spagnolo, l'ultima nel 2017 a San Paolo. Dopo la semifinale a Miami, breve stop per Fabio, chiamato a recuperare da alcuni acciacchi fisici. Carreno, di contro, vanta una semifinale pesante a Indian Wells, poi uscita prematura in Florida. Match aperto.

Completa il programma del Ranieri III, Tomas Berdych. Il ceco - dopo la clamorosa debacle con Federer a Miami - prova a risalire la china, partendo dalla terra di Monte-Carlo. L'avversario odierno è Kuznetsov, forgiato da un difficile cammino di qualificazione.

Sul Campo dei Principi, Bautista Agut - dodicesima testa di serie - gioca con Basilashvili, poi derby britannico tra Evans ed Edmund. Olivo - fatale come detto a Bolelli - affronta con Ramos Vinolas. L'indecifrabile Tomic - sul 2 - attende Schwartzman, sul medesimo rettangolo, Klizan - Almagro. Infine, sul 9, Mannarino - Garcia Lopez.

Programma

COURT RAINIER III STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Viktor Troicki VS (16) Pablo Cuevas

1ST RD (14) Alexander Zverev VS (WC) Andreas Seppi

1ST RD (13) Pablo Carreno Busta VS Fabio Fognini

1ST RD (9) Tomas Berdych VS (Q) Andrey Kuznetsov

COURT DES PRINCES STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS (12) Roberto Bautista Agut

1ST RD Daniel Evans VS Kyle Edmund

1ST RD (Q) Renzo Olivo VS (15) Albert Ramos-Vinolas

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Bernard Tomic VS Diego Schwartzman

1ST RD (Q) Martin Klizan VS Nicolas Almagro

COURT 9 STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:00 PM

1ST RD (Q) Adrian Mannarino VS (Q) Guillermo Garcia-Lopez