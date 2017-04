Atp Montecarlo, i risultati della seconda giornata

Pablo Cuevas in azione oggi a Montecarlo. Fonte: Getty Images

Seconda giornata di tennis nel Principato di Monaco, dove da ieri è in corso il secondo Master 1000 stagionale, l'Atp di Montecarlo, il primo sulla terra rossa. Dopo le affermazioni domenicali di David Goffin, Joao Sousa e Gilles Simon, oggi è stato il turno dell'uruguaiano Pablo Cuevas, che ha aperto le danze sul centrale, sbarazzandosi senza problemi del serbo Viktor Troicki, spazzato via con il netto score di 6-3 6-0. A seguire, un'altra chiara affermazione, quella del tedesco Alexander Zverev, che non ha lasciato scampo all'azzurro Andreas Seppi. Fuori anche l'altro tennista italiano impegnato nella giornata odierna, Fabio Fognini. Il ligure, semifinalista a Miami, è stato infatti sconfitto in tre set dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, al termine di un match particolarmente combattuto.

Pablo Carreno Busta, oggi impegnato contro Fabio Fognini. Fonte: Marca.es

Fatica, soprattutto nel primo set, ma passa, un altro spagnolo, il regolarista Roberto Bautista Agut, testa di serie numero dodici del seeding monegasco. Bautista ha sofferto a lungo contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, prima di spuntarla per 7-5 al terzo. Vittoria anche per Kyle Edmund, che ha fatto suo il derby tutto britannico con il connazionale Daniel Evans e per lo spagnolo Nico Almagro, che ha superato in tre set il qualificato slovacco Martin Klizan. Fuori un altro espnonente della pattuglia spagnola, il veterano Guillermo Garcia-Lopez, battuto dal francese Adrian Mannarino. Male l'australiano Bernand Tomic, eliminato dal terraiolo argentino Diego Schwartzman. Ultimi match in programma oggi, quelli che vedono opposti Tomas Berdych e Andrey Kuznetsov, e Albert Ramos-Vinolas e Renzo Olivo. I risultati dei match di primo turno disputatisi sinora al Master 1000 di Montecarlo:

Mayer - Sousa 3-6 2-6

Troicki - Cuevas (16) 3-6 0-6

Mannarino (Q) - Garcia-Lopez (Q) 1-6 6-3 6-4

Tomic - Schwartzman 1-6 6-7(3)

Basilashvili - Bautista Agut (12) 6-1 3-6 5-7

A. Zverev (14) - Seppi (WC) 6-1 6-2

Evans - Edmund 5-7 1-6

Klizan (Q) - Almagro 6-4 3-6 1-6

Darcis - Goffin (10) 2-6 1-6

Carreno Busta (13) - Fognini 7-6(0) 6-7(4) 6-3

Simon - Jaziri 6-2 6-2