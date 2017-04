ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2017 - Il programma di martedì: la prima di Djokovic, Lorenzi - Granollers

Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Il ritorno di Novak Djokovic. Monte-Carlo accoglie l'ex n.1, il serbo catalizza l'attenzione. Una partecipazione al week-end di Davis, ora il rientro a pieno regime nel circuito ATP. La sua rincorsa prende forza dalla terra, in vista della prossima, significativa fermata di stagione, a Parigi. Sul campo Ranieri III, nel terzo incontro in programma, Djokovic ritrova un vecchio rivale, Gilles Simon. Incrocio n.12, parziale schiacciante. 10-1 per Nole, l'unico sigillo di Simon a Marsiglia, nel lontano 2008. Curiosamente, quello odierno è il primo confronto su questa superficie. Dopo un buon esordio con Jaziri, il transalpino punta ad insidiare Djoko.

Il match tra Pouille ed Harrison apre la giornata sul rettangolo principale, poi derby di Francia tra Mannarino e Tsonga. Per il primo, labirinto di qualificazione e W al primo turno con Garcia Lopez. Tsonga torna ad impugnare la racchetta dopo il 1000 di Indian Wells. Un solo precedente in archivio, a Miami nel 2014. Successo di Tsonga.

Al termine della sfida tra Djokovic e Simon, spazio a Goffin. La decima testa di serie scende in campo con Nicolas Almagro. Al momento, lo spagnolo è in vantaggio 3-1 nei confronti diretti, lo scorso anno, al Roland Garros, maratona vincente per il belga.

Sul Campo dei Principi, scontro tra veterani, Muller attende Robredo, Paire trova l'elegante Haas, ma è soprattutto Coric a nobilitare il programma. Dopo il titolo a Marrakech, in finale su Kohlschreiber, il croato è atteso ad una conferma con Chardy. Infine, Cuevas - Sousa.

Ieri, giornata nera per i colori italiani, fuori Seppi e Fognini, contingente ridotto e speranze riversate su Paolo Lorenzi. Sul 9, Lorenzi "pesca" Granollers, reduce da cinque sconfitte consecutive e non certo al meglio della condizione. Occasione propizia per balzare al secondo turno e griffare una vittoria di peso.

Il programma

COURT RAINIER III STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (11) Lucas Pouille VS Ryan Harrison

2ND RD (Q) Adrian Mannarino VS (7) Jo-Wilfried Tsonga

2ND RD Gilles Simon VS (2) Novak Djokovic

2ND RD Nicolas Almagro VS (10) David Goffin

COURT DES PRINCES STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Gilles Muller VS (PR) Tommy Robredo

1ST RD Benoit Paire VS (PR) Tommy Haas

1ST RD (WC) Borna Coric VS (WC) Jeremy Chardy

2ND RD Joao Sousa VS (16) Pablo Cuevas

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Jan-Lennard Struff VS (WC) Casper Ruud

1ST RD Karen Khachanov VS Nicolas Mahut

1ST RD Feliciano Lopez VS Daniil Medvedev

COURT 9 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Marcel Granollers VS Paolo Lorenzi

1ST RD (Q) Carlos Berlocq VS Philipp Kohlschreiber

COURT 11 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Federico Delbonis VS Robin Haase

1ST RD Mischa Zverev VS Jiri Vesely