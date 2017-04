Atp Montecarlo, Djokovic avanti a fatica. Fuori Tsonga, ok Goffin e Pouille

Novak Djokovic. Fonte: Twitter

Esordio complicato per Novak Djokovic nel Master 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il numero due al mondo è costretto agli straordinari contro il francese Gilles Simon. Dopo aver vinto il primo set per 6-3, Nole si fa trascinare al terzo dal rivale, in una partita che si prolunga per oltre due e ore e mezza di gioco. Alla fine a spuntarla è proprio il serbo, con un break ottenuto in dirittura d'arrivo (7-5 lo score dell'ultimo parziale). Chi invece è già eliminato è il transalpino Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero sette del seeding monegasco, che conferma il suo discutibile feeling con la terra battuta perdendo con il connazionale Adrian Mannarino, qualificato che si impone in tre set.

Jo-Wilfried Tsonga. Fonte: Montecarlorolexmaster

Avanti il giovane Lucas Pouille, numero dodici del Principato, che si sbarazza senza troppi problemi dello statunitense Ryan Harrison. Tra le altre teste di serie impegnate oggi, sono già al terzo turno l'uruguaiano Pablo Cuevas, vincitore del match che lo vedeva opposto al portoghese Joao Sousa, e il belga David Goffin, che soffre solo nel primo set contro lo spagnolo Nico Almagro. Partita combattuta quella tra il francese Jeremy Chardy e il croato Borna Coric, vinta in tre set dal primo, mentre altri due giocatori transalpini, Nicolas Mahut e Benoit Paire, sono eliminati rispettivamente da Tommy Haas e Karen Kachanov. Da segnalare anche le vittorie del lussemburghese Gilles Muller, su Tommy Robredo, di Feliciano Lopez, su Daniil Medvedev, di Robin Haase, su Damir Dzumhur, e di Jiry Vesely, su Mischa Zverev. Fuori il giovane norvegese Casper Ruud, a cui gli organizzatori avevano concesso una wild card, sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff, mentre l'argentino Carlos Berlocq ha la meglio su Pierre-Hugues Herbert. Agevole vittoria infine per Paolo Lorenzi contro il catalano Marcel Granollers. I risultati della terza giornata di tennis al Master 1000 di Montecarlo:

Muller - Robredo 6-2 6-2

Berlocq (Q) - Herbert (LL) 3-6 6-2 6-1

Paire - Haas 2-6 3-6

Coric (WC) - Chardy (WC) 6-7(3) 6-3 3-6

M. Zverev - Vesely 6-7(3) 3-6

Sousa - Cuevas (16) 3-6 3-6

Pouille (11) - Harrison 6-2 6-4

Granollers - Lorenzi 2-6 4-6

Mannarino (Q) - Tsonga (7) 6-7(3) 6-2 6-3

Struff (Q) - Ruud (WC) 6-4 6-4

Lopez - Medvedev 7-6(5) 7-5

Dzumhur (LL) - Haase 3-6 2-6

Almagro - Goffin (10) 5-7 1-6

Kachanov - Mahut 6-2 6-4

Simon - Djokovic (2) 3-6 6-3 5-7