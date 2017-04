ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2017 - Il programma di mercoledì: spazio a Nadal e Murray - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Soffre Djokovic, si arrampica al terzo turno di esperienza, sfruttando le difficoltà caratteriali di Gilles Simon, alterno nella fase cruciale del parziale decisivo. Si salva Nole, e cede il proscenio ai suoi rivali designati, Murray e Nadal, in campo quest'oggi. Sul Ranieri III, lo spagnolo, un'istituzione a Monte-Carlo, inizia la sua stagione in rosso con Edmund. Rafa ri-abbraccia la racchetta dopo la finale di Miami, Edmund, invece, arriva dal week-end di Davis contro la Francia e da un buon primo turno con Evans. Ad anticipare Nadal, Andy Murray. Sotto la lente d'ingrandimento la condizione del britannico, reduce da uno stop di natura fisica. Murray gioca con Muller, su questa superficie una minaccia ridotta. 4-0 il conto dei precedenti, oggi primo duello sulla terra.

Il primo incontro in programma - alle ore 11 - vede protagonista Stan Wawrinka. Lo svizzero affronta il potente Vesely - buon primo turno con M.Zverev. Dimitrov, invece, attende Struff. Qualificazioni e avvio positivo per il tedesco. Il bulgaro, fuori subito a Marrakech, deve lanciare qualche segnale di risveglio.

Sul Campo dei Principi, Haas - W con l'indecifrabile Paire - prova a bissare l'impresa d'apertura con Berdych, Cilic si oppone a Chardy. Spicchio d'Italia. Lorenzi, dopo il successo di ieri con Granollers, duella con Pouille. Tra i due, un solo incontro in archivio, lo scorso anno a Bucarest. Vittoria per il transalpino. Schwartzman - Bautista completa la scheda odierna.

Sul 2, Thiem e A.Zverev. L'austriaco "pesca" Haase, il talento tedesco lotta con l'atipico Feliciano Lopez.

Il programma

COURT RAINIER III STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (3) Stan Wawrinka VS Jiri Vesely

2ND RD (1) Andy Murray VS Gilles Muller

2ND RD Kyle Edmund VS (4) Rafael Nadal

2ND RD (8) Grigor Dimitrov VS (Q) Jan-Lennard Struff

COURT DES PRINCES STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (9) Tomas Berdych VS (PR) Tommy Haas

2ND RD (WC) Jeremy Chardy VS (5) Marin Cilic

2ND RD (11) Lucas Pouille VS Paolo Lorenzi

2ND RD Diego Schwartzman VS (12) Roberto Bautista Agut

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (6) Dominic Thiem VS Robin Haase

2ND RD (14) Alexander Zverev VS Feliciano Lopez

COURT 9 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (13) Pablo Carreno Busta VS Karen Khachanov

Berlocq VS (15) Albert Ramos-Vinolas