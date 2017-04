Atp Montecarlo, Lorenzi si arrende a Pouille. Avanti Thiem e Cilic

Lucas Pouille in azione oggi a Montecarlo. Fonte: Wearetennis/Twitter

Nella giornata dell'esordio nel Master 1000 di Montecarlo di Andy Murray, Stan Wawrinka e Rafa Nadal, protagonisti di vittorie sofferte rispettivamente contro Gilles Muller, Jiry Vesely e Kyle Edmund, si ferma la corsa dell'ultimo italiano ancora in tabellone, Paolo Lorenzi. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il senese va infatti k.o. con Lucas Pouille, francese testa di serie numero undici. 6-2 6-4 lo score in favore del transalpino, che parte forte e recupera poi un break nel secondo set. Buona la prima per il croato Marin Cilic, che concede solo tre games al malcapitato Jeremy Chardy, e per l'austriaco Dominic Thiem, che conferma il feeling con le superfici lente battendo in due set l'olandese Robin Haase.

Alexander Zverev a Montecarlo. Fonte: Twitter

Al terzo turno anche il tedesco Alexander Zverev: dopo aver demolito l'azzurro Andreas Seppi, il giovane Sascha, numero quattordici del seeding, si sbarazza senza difficoltà dello spagnolo Feliciano Lopez. Vince inoltre Tomas Berdych, contro l'inossidabile Tommy Haas, mentre è fuori a sorpresa Roberto Bautista Agut, sconfitto in due set dall'argentino Diego Schwartzman. Non falliscono invece gli altri due spagnoli rimasti in tabellone, Pablo Carreno Busta, che si libera del pericoloso russo Karen Kachanov, e Albert Ramos-Vinolas, ok contro il qualificato albiceleste Carlos Berlocq. Domani il programma prevede lo svolgimento degli ottavi di finale: interessante il match tra Zverev e Nadal, così come quello tra Djokovic e Carreno Busta, mentre dovrebbe essere più agevole l'incrocio che vedrà opposto Murray allo stesso Ramos-Vinolas. I risultati della terza giornata di tennis al Master 1000 di Montecarlo:

Murray (1) - Muller 7-5 7-5

Berlocq (Q) - Ramos-Vinolas (15) 2-6 2-6

Berdych (9) - Haas 3-6 6-1 6-4

Chardy (WC) - Cilic (5) 3-6 0-6

Wawrinka (3) - Vesely 6-2 4-6 6-2

Pouille (11) - Lorenzi 6-2 6-4

Schwartzman - Bautista Agut (12) 6-3 7-6(3)

A. Zverev (14) - Lopez 6-0 6-4

Edmund - Nadal (4) 0-6 7-5 3-6

Thiem (6) - Haase 6-3 6-2

Carreno Busta (13) - Kachanov 6-4 6-4