ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2017 - Il programma: Murray, Djokovic e A.Zverev - Nadal

Giornata di gala a Monte-Carlo. Il programma odierno è ricco e offre diversi spunti d'interesse. Dopo le titubanze d'avvio, secondo impegno per il primo giocatore del torneo, Andy Murray. Periodico 75 a Gilles Muller, oggi un avversario di differente fattura. Ramos Vinolas è specialista del rosso, meno propenso all'offesa di Muller, ma di certo più adatto alla lotta. Wawrinka - un passaggio a vuoto con Vesely nel corso del secondo parziale - incrocia la racchetta con Cuevas - bravo a superare Troicki e Joao Sousa - mentre il match tra Nadal e A.Zverev rappresenta il punto più alto. Due precedenti, entrambi favorevoli al maiorchino. Nel recente slam australiano, vittoria dello spagnolo al quinto. Primo confronto sul rosso, Nadal, in difficoltà ieri nel corso del secondo parziale, deve prestare attenzione, l'arrembante Zverev può ribaltare il pronostico. Infine, Djokovic. A un passo dall'eliminazione con Simon, ancorato alla partita grazie all'indomito carattere, sfida Carreno Busta, battuto tre anni fa su questi campi.

Non di minor importanza la serie di partite in agenda sul campo dei Principi. Berdych e Cilic giocano uno contro l'altro per la dodicesima volta, con il ceco in vantaggio di un'incollatura. Due a zero Berdych su questa superficie, a Monte-Carlo, 76 61 nel 2012. I due non attraversano un periodo particolarmente positivo, un successo può dare un senso a questa stagione. Pouille, a seguire, duella con Mannarino, circoletto rosso sull'incontro tra Thiem e Goffin. 6-3 per il belga, ma 3-2 Thiem nelle ultime cinque. A Melbourne, sigillo in quattro di Goffin. Completa il quadro, Struff - Schwartzman.

Il programma

COURT RAINIER III STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (1) Andy Murray VS (15) Albert Ramos-Vinolas

3RD RD (3) Stan Wawrinka VS (16) Pablo Cuevas

3RD RD (14) Alexander Zverev VS (4) Rafael Nadal

3RD RD (13) Pablo Carreno Busta VS (2) Novak Djokovic

COURT DES PRINCES STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (9) Tomas Berdych VS (5) Marin Cilic

3RD RD (11) Lucas Pouille VS (Q) Adrian Mannarino

3RD RD (6) Dominic Thiem VS (10) David Goffin

3RD RD (Q) Jan-Lennard Struff VS Diego Schwartzman