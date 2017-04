Atp Montecarlo, disastro Murray. Fuori anche Wawrinka e Thiem

Andy Murray e Albert Ramos-Vinolas. Fonte: Twitter

Prosegue il momento difficile del numero uno del ranking Atp. Andy Murray è infatti eliminato in ottavi di finale dal Master 1000 di Montecarlo, battuto in rimonta dal mancino spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Brutta sconfitta per lo scozzese, ancora alle prese con l'infortunio al gomito destro, che vince il primo set, perde il secondo, e poi completa l'opera facendosi rimontare nel terzo dopo essere stato avanti per quattro giochi a zero. Ma il k.o. del britannico non è l'unico upset degli ottavi di finale sulla terra rossa del Principato di Monaco. Sul campo centrale perde infatti nettamente anche lo svizzero Stan Wawrinka, regolato in due set dal terraiolo uruguaiano Pablo Cuevas, che non sbaglia nulla e non concede neanche una palla break all'elvetico.

Stan Wawrinka. Fonte: Montecarlotennismaster.com

Stessa sorte anche per l'austriaco Dominic Thiem, sconfitto dal belga David Goffin. Thiem conferma tutti i suoi alti e bassi in un match in cui è stato avanti di un break nel terzo set, salvo crollare nel finale contro un rivale più lucido e in palla. Non sbaglia invece il favorito numero uno del torneo, Rafa Nadal, che spazza via un falloso Alexander Zverev concedendogli solo due games. Si qualificano per i quarti di finale anche il croato Marin Cilic, che si sbarazza senza troppe difficoltà del ceco Tomas Berdych, e il francese Lucas Pouille, che approfitta del ritiro del connazionale Adrian Mannarino per fare suo il derby transalpino e avanzare così nel torneo: sulla sua strada ora c'è Cuevas. Prosegue intanto la corsa dell'argentino Diego Schwartzman, che piega il tedesco Jan-Lennard Struff e si regala Nadal. In chiusura di programma spazio a Novak Djokovic, opposto all'asturiano Pablo Carreno Busta. I risultati degli ottavi di finale del Master 1000 di Montecarlo:

Murray (1) - Ramos-Vinolas (15) 6-2 2-6 5-7

Berdych (9) - Cilic (5) 2-6 6-7(0)

Wawrinka (3) - Cuevas (16) 4-6 4-6

Pouille (11) - Mannarino (Q) 3-0 ritiro

Struff (Q) - Schwartzman 3-6 0-6

A. Zverev (14) - Nadal (4) 1-6 1-6

Thiem (6) - Goffin (10) 6-7(4) 6-4 3-6