ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2017 - Il programma: Goffin - Djokovic, Nadal gioca con Schwartzman - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Il difficile ritorno di Murray, fuori con Ramos Vinolas, la naturale altalena di Wawrinka, KO con Cuevas. A Monte-Carlo, sede del primo 1000 di stagione in rosso, prevale l'incertezza. Manca la costante, Federer, regge Djokovic, procede a vele spiegate Nadal. Il mancino spagnolo annulla A.Zverev, evidenzia i limiti attuali del talento teutonico, a malpartito su una superficie che anestetizza il suo braccio potente. Quarti di finale quest'oggi, sul campo Ranieri III. Rafa ha strada spianata, Diego Schwartzman è tennista solido, autore fin qui di un buon torneo, ma non può insidiare Nadal. Due precedenti, entrambi favorevoli alla spagnolo. Dopo i successi con Tomic, Bautista e Struff, al sudamericano serve un miracolo per scalfire un Nadal a caccia di un titolo pesante.

In precedenza, l'incontro più atteso. Novak Djokovic, seconda testa di serie, affronta David Goffin. Sesta sfida tra i due, percorso netto del serbo, un solo set per il folletto di Rocourt. Djokovic appare nervoso, perde spesso le coordinate dei colpi, arranca. Fortunato con Simon - passaggio a vuoto del francese in chiusura - poco convincente con Carreno. Goffin, invece, cavalca la corsa di rimonta con Thiem, fiuta il primo sigillo con Nole. Partita da seguire.

Apre la giornata Cilic. Duello di forza con Berdych, ora uno specialista come Ramos. Difficile il pronostico, il croato porta in dote un avvio di stagione in difetto, deve prestare particolare attenzione. Guida la rivalità 3-1, ma la terra può rimescolare le carte. Infine, Cuevas - Pouille, il quarto sulla carta meno nobile. Tre giochi, poi il ritiro di Mannarino. Pouille conserva le energie e attende Cuevas, bravo a cogliere le lacune di Wawrinka.

Il programma

COURT RAINIER III STARTS AT 11:00 AM

QF (15) Albert Ramos-Vinolas VS (5) Marin Cilic

QF (16) Pablo Cuevas VS (11) Lucas Pouille

QF (10) David Goffin VS (2) Novak Djokovic

QF Diego Schwartzman VS (4) Rafael Nadal