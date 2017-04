ATP Barcellona - Murray per il riscatto, torna Nishikori - Foto: BcnOpen Banc Sabadell/Twitter

A Monte-Carlo, ultimi battiti di tennis, Albert Ramos Vinolas batte Lucas Pouille e vola in finale. Il circuito maschile, in attesa dell'atto conclusivo di domani, inizia a volgere l'attenzione ai prossimi appuntamenti. Due i tornei in programma, si gioca, sempre sul rosso, a Barcellona e Budapest. Il 500 spagnolo offre un cast d'eccezione, sono presenti infatti diversi top ten. Dopo il forfait a Monte-Carlo, rientra Kei Nishikori, continua, invece, la "vacanza" di Roger Federer. Murray è la prima testa di serie, Djokovic non è al via. A sfidare il britannico, in cerca di riscatto, soprattutto Rafael Nadal e David Goffin, di fronte quest'oggi in altri lidi.

Andy Murray guida il tabellone. Dopo il bye d'esordio, il britannico attende Tomic o Brown, su questa superficie è ovviamente ancor più favorito. Al terzo turno, Feliciano Lopez o Guillermo Garcia Lopez, più adatto del connazionale alla polvere spagnola. Le prime, reali, insidie ai quarti. Due possibili avversari: Bautista Agut è la sesta testa di serie, ma attraversa un periodo non semplice, Ramos Vinolas è invece in palla, galvanizzato dallo straordinario cammino nel primo 1000 di stagione sulla terra. Una possibile rivincita, dopo la clamorosa debacle di Murray nel corso del terzo parziale a Monte-Carlo.

Thiem - quarta testa di serie - entra nel torneo con Edmund o Chardy, poi un duello di stile con M.Zverev. L'austriaco ha quindi buone possibilità di approdare al quarto turno. Ai quarti, poi, il talento leggero di Gasquet o la solidità di Carreno Busta, capace in stagione di raggiungere la semifinale ad Indian Wells e in grado di impensierire Djokovic - un Djokovic modesto ovviamente - questa settimana.

La prima porzione della parte bassa è territorio di Rafa Nadal. Il maiorchino, straordinariamente costante in stagione e in cerca dell'acuto, sfida Dutra Silva o Olivo, all'orizzonte Ferrer. Il sorteggio stuzzica, perché è possibile, ai quarti, un nuovo confronto con A.Zverev, demolito dalla solidità dello spagnolo a Monte-Carlo. Il giovane tedesco muove i primi passi con Almagro o con un giocatore proveniente dalle qualificazioni, poi chiede strada a Kohlschreiber.

Infine, Goffin e Nishikori, principali interpreti nell'ultimo segmento. Il belga, magnifico ieri al cospetto di Djokovic, eccezion fatta per un calo vistoso nel secondo set, gioca con Basilashvili o un qualificato, campanello d'allarme con Cuevas. Il quarto con Nishikori è la soluzione più probabile. Da valutare la condizione del nipponico, come detto al rientro. Granollers o Jaziri, poi J.Sousa, in attesa di Goffin.

Quarti sulla carta

Murray - Bautista Agut (Ramos Vinolas)

Thiem - Carreno Busta

A.Zverev - Nadal

Goffin - Nishikori