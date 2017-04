Nadal - Ramos-Vinolas in diretta, LIVE finale ATP Monte Carlo (14:30)

Si gioca al Court Ranieri III, campo principale del Country Club

Albert Ramos-Vinolas ha esordito a Monte Carlo contro Olivo, due set veloci e 2T. Qui è stato opposto a Berlocq, superato agevolmente con un periodico 6-2. Al 3T match durissimo contro il N°1 al mondo Murray. Ramos perde il primo 6-2, vince il secondo con lo stesso risultato, è sotto 4-0 nel 3° ma è abile a rimontare in maniera sensazionale ed a qualificarsi per i quarti. QF con Cilic, tre set sono bastati per spazzare via il N°8 al mondo. Continua la cavalcata trionfale; Ramos batte Pouille 6-1 al terzo e trova Nadal in finale

Ramos-Vinolas - Fonte: Realis

Le parole di Ramos-Vinolas: "Se gioca in maniera perfetta, incredibile, vince come nel 2010 contro Verdasco (Nando conquistò solo un game, n.d.r.). Il mio rendimento attuale? Deriva da molteplici fattori. Forse ho migliorato il mio tennis, il mio rovescio, e sono crecsciuto a livello mentale. E' dal Roland Garros dell'anno passato che gioco bene. Prima della finale odierna quest'anno ho vinto un torneo, disputato una finale, due semifinali e due quarti di finale.

Rafa Nadal - dopo il bye al primo turno - ha affrontato il britannico Edmund, giocatore a proprio agio sulla terra. Rafa vince al terzo 6-3 dopo aver dominato il primo. Al 3T la sfida più attesa; lo attende il talentino Sascha Zverev, in costante crescita. Il maiorchino è una macchina da guerra, doppio 6-1 e lezione privata al giovane. Nei quarti incrocia la racchetta con il sudamericano Schwartzman, liquidato con un periodico 6-4. Semifinale con Goffin - esattore di Djokovic - battuto in due set con il punteggio di 6-3 6-1. Ora Ramos-Vinolas

Nadal - Fonte: Realis

Nadal in conferenza stampa. Ampio spazio per l'errore arbitrale sul 3-2 e vantaggio interno Goffin; il dritto di Rafa era nettamente lungo, ma l'arbitro ha controllato il segno sbagliato ed ha fatto ripetere il punto. "Capisco che la situazione non lo aiutato, ma non possiamo essere ipocriti e dire che una decisione errata condiziona l'andamento della gara. Non è una partita di calcio. Sono stato corretto al 100%, non ho sbagliato nulla. Mi spiace per lui perché siamo amici, ci alleniamo sempre insieme; lui sa - però - che ha disputato un gran torneo.

A tal proposito abbiamo discusso anche nella doccia, ma l'argomento non verteva sul discusso episodio bensì su quali avversari affronteremo a Barcellona. Comunque, sono contento dei miglioramenti con il rovescio, oggi ho giocato bene di rovescio. Undicesima finale? E' una notizia incredibile, sono di nuovo infondo. Questi sono tanti punti per me, mi permettono di rimanere nei primi 8. Albert sta giocando molto bene, è la prima volta che lo vede così in forma. Dovrò essere al mio meglio, è un avversario duro

Fonte: montecarlotennismasters.com

Sono due i precedenti, entrambi disputati sul rosso di Barcellona. Due vittorie per Nadal datate 2013 e 2014 (6-3/6-0 - 7-6(2)/6-4). Quest'oggi favorito il 9 volte campione nel Principato, ma Ramos-Vinolas vuole coronare la sua fantastica cavalcata

