ATP Finals - Federer vs Cilic, prestigio in palio

Ultima tornata della fase a gironi, epilogo scritto. Roger Federer è qualificato per la semifinale con un turno d'anticipo, in virtù dei successi con Sock e Alexander Zverev. Marin Cilic, ancorato al fondo della graduatoria, è eliminato, battuto prima dal teutonico e poi dall'americano. Il confronto odierno ha così poca valenza in termini numerici, ma può offrire un gradevole spettacolo. A braccio sciolto, i due protagonisti possono "contagiare" il pubblico presente, dimenticare, per qualche ora, la pressione della competizione.

Federer non ha nulla da chiedere, ma è in striscia aperta da tre tornei - Shanghai, Basilea e appunto finali - e non intende prestare il fianco a un rivale temibile. Vincere aiuta a vincere, Roger ne è consapevole. Di contro, particolare attenzione va riposta sulla condizione fisica, giusto non spendere troppe energie a risultato acquisito. Spartito chiaro quindi, un Federer d'offesa, in costante proiezione offensiva, a caccia dell'uno-due quando possibile. Marin Cilic, invece, si culla in una valle di rimpianti, piegato dal palcoscenico, dal momento, ben oltre il valore degli avversari di turno. Tre set con Zverev e Sock, un tramonto nefasto. L'occasione per riscrivere la storia, per regalare un finale diverso. Resta un'ultima partita, nobile. Chiudere con un'affermazione può accendere la prossima stagione, illuminare il futuro. Battere Federer per nobilitare il percorso, trampolino di gloria.

I precedenti sono favorevoli a Federer. L'elvetico conduce 7-1. Il primo match risale addirittura al 2008, a Bercy 63 64 Roger. Atto ultimo a Wimbledon, finale della stagione corrente. Condizioni precarie per Cilic, un Federer tambureggiante. Poca storia. L'unico sigillo croato all'US Open del 2014, semifinale storica, la caduta del campionissimo. Il via alle ore 14 - 15 in Italia.

RR (2) Roger Federer VS (5) Marin Cilic

