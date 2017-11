ATP Finals - A.Zverev vs Sock, lo spareggio

Roger Federer chiude il suo percorso nel round robin con Marin Cilic. Come detto in sede di presentazione, un confronto di scarso interesse, almeno per quanto riguarda le sorti della competizione. Lo svizzero è in semifinale, grazie ai due successi maturati fin qui, Cilic non ha alcuna speranza di risalire la corrente. Discorso diverso per l'incontro in agenda alle 21 ora italiana. Si tratta di un vero e proprio spareggio, sul rettangolo londinese Alexander Zverev e Jack Sock.

Molti indicano il tedesco come l'anti-Federer. Un'investitura che trova forza nel percorso di stagione - successo a Montreal con lo svizzero (problemi alla schiena per Federer) - e nel duello dei giorni scorsi, sigillo in tre set di Roger, con Zverev in grado di mantenere il ritmo per due set. Manca l'ultimo passo per competere con lo svizzero, la capacità di proporre il miglior tennis nelle fasi cruciali della partita. In questo senso, esemplificativo è il parziale d'apertura, con Zverev avanti 40 nel prolungamento.

Sock è invece la sorpresa. Indicato da tutti come infiltrato al tavolo dei maestri, giunge alla terza giornata con concrete possibilità di approdo alla semifinale. L'affermazione in tre set con Cilic racconta di un giocatore non completo dal punto di vista tecnico, ma libero mentalmente, in grado di sfruttare al meglio i propri punti di forza. Non ha il bagaglio di Zverev, ma ha di certo meno pressione, questo può incidere.

I precedenti sono in perfetto equilibrio. Una vittoria per parte nel 2016, due partite su superficie rapida. A Pechino, netta firma di Zverev, a Stoccolma, indoor, replica di Sock.

