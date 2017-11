ATP Finals - Thiem ha un'occasione

"Sono molto felice di avere l'occasione di giocarmi la semifinale venerdì. Noi - il riferimento è a Goffin - abbiamo avuto match importanti in passato, anche in turni decisivi in tornei del grande slam. Questo sarà un altro confronto di alto livello. Lui ha giocato qui un ottimo match - con Nadal - e un brutto match - con Dimitrov. Non so cosa mi aspetta. Nonostante le difficoltà dell'incontro, proverò a raggiungere in ogni modo la qualificazione" (Fonte ATP)

Parole e musica di Dominic Thiem, reduce dal secondo impegno londinese. Il sigillo con Carreno Busta, in campo alla O2 Arena per sostituire l'infortunato Nadal, fermato dai problemi al ginocchio destro, consente all'austriaco di rientrare in corsa per la qualificazione alla semifinale. Domani, ultimo impegno della fase a gironi, Thiem attende David Goffin. Si parte da una situazione d'equilibrio, una vittoria per parte al momento. Pochi calcoli, occorre vincere per entrare tra i migliori quattro. Il belga non appare nelle migliori condizioni, in costante difetto fisico con Dimitrov, ma Thiem si mantiene guardingo all'alba del duello.

Non attraversa di certo un periodo scintillante, ma qui a Londra sembra in crescita. Sconfitta in tre con Dimitrov, il dominatore del girone, scintille di qualità e carattere dislocate nell'arco del confronto. Con Carreno, un passaggio a vuoto nel corso del secondo parziale - difficoltà nel gestire il servizio - prima dell'allungo, decisivo, dal 44 del terzo. Break e chiusura pallina alla mano. Manca ora un ultimo passo, per sigillare la semifinale ed entrare in campo con Roger Federer, già sicuro del primo posto nel gruppo Becker. Per il 24enne Thiem un altro esame di maturità lungo la via che conduce alla grandezza.