ATP Finals - Thiem vs Goffin, in palio la semifinale

Ultima giornata della fase a gironi, va in archivio il gruppo Sampras. Dopo la classica apertura dedicata al doppio, incrociano la racchetta Dominic Thiem e David Goffin. Hanno entrambi nel carniere un successo, partono quindi alla pari all'alba della contesa. L'incontro è decisivo per sancire il secondo del girone a quattro, il prossimo avversario di Roger Federer. Un torneo in ribasso per Goffin, stupendo con Nadal - aldilà degli eventi problemi del maiorchino - ed assente parzialmente giustificato con Dimitrov. A creare qualche preoccupazione è la tenuta del folletto di Rocourt. Non è al meglio, appare appannato, lento negli spostamenti. Dazio pesante su una superficie rapida. Lo stato di salute, anche in questo caso ginocchio ballerino, può incidere sul match, spostare in modo netto l'ago della bilancia.

Di contro, Thiem si sta ancorando alla competizione. Finale di stagione sotto il livello di guardia, cenni di ritorno con Dimitrov - KO al terzo - poi il braccio di ferro con Carreno, un'affermazione preziosa, specie a livello mentale. Responsabilità pesante, l'austriaco deve vestire i panni del favorito, deve reggere la pressione della O2 Arena. Conoscere le difficoltà del rivale di turno può essere arma a doppio taglio.

Sono 10 i precedenti tra Thiem e Goffin, ampio il vantaggio del belga. 7-3 al momento, due le vittorie nell'annata corrente per David. All'Australian Open, Goffin in quattro, replica sul rosso di MonteCarlo, partita risolta al parziale decisivo. Numeri che sbiadiscono al cospetto dell'attuale stato di forma dei due.

Il programma completo

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON

RR (5) Bob Bryan Mike Bryan VS (Alt) Oliver Marach Mate Pavic

NOT BEFORE 2:00 PM

RR (4) Dominic Thiem VS (7) David Goffin

NOT BEFORE 5:45 PM

RR (1) Lukasz Kubot Marcelo Melo VS (4) Jamie Murray Bruno Soares

NOT BEFORE 8:00 PM

RR (Alt) Pablo Carreno Busta VS (6) Grigor Dimitrov