ATP Finals - Dimitrov vs Carreno Busta, onore e fiducia

La giornata odierna, a Londra, si chiude con l'incontro tra Pablo Carreno Busta e Grigor Dimitrov. Destino scritto per i due protagonisti. Dimitrov ha in cassaforte il primato nel girone - grazie ai successi con Thiem e Goffin - è qualificato per la semifinale e trascina il vessillo di anti-Federer. Le speranze di avere uno spettacolo gradevole da qui a domenica - giorno dell'atto ultimo - sono incastonate nella racchetta di Grigor, ancor più dopo il passo falso di Alexander Zverev. Le finals, senza Nadal, hanno bisogno di una nuova rivalità, giusto innalzare un talento cristallino come Dimitrov, finalmente pronto per sfidare senza remore il maestro. Prima l'incontro odierno, come detto ininfluente, importante per non incrinare certezze acquisite ma ancora labili, e la semifinale di sabato con l'infiltrato Sock.

Carreno Busta è invece alla sua seconda partita alle finali. Ingresso in corsa per rilevare il connazionale Nadal, la conferma di un bagaglio interessante, non certo completo, specie su superficie rapida. Tennista solido, in grado di difendersi bene un po' ovunque, di giocare ogni colpo con efficacia, senza tuttavia eccellere. Carreno, come Dimitrov, ha poco da chiedere, ma intende lasciare la sua impronta, ritagliarsi uno spicchio all'interno di una competizione di rilievo.

I precedenti sono cinque, Dimitrov ha un'incollatura di vantaggio. Andamento alterno tra i due, una prima fase dominata dal bulgaro con tre successi, nelle ultime due stagioni il rientro dello spagnolo. Lo scorso anno, a Madrid, sussulto Carreno. Qualche mese fa, seconda W al Roland Garros. Il denominatore comune è la terra, lì dove il 26enne di Gijon propone le cose migliori, lì dove la qualità di Dimitrov appare meno limpida.

Il programma completo

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON

RR (5) Bob Bryan Mike Bryan VS (Alt) Oliver Marach Mate Pavic

NOT BEFORE 2:00 PM

RR (4) Dominic Thiem VS (7) David Goffin

NOT BEFORE 5:45 PM

RR (1) Lukasz Kubot Marcelo Melo VS (4) Jamie Murray Bruno Soares

NOT BEFORE 8:00 PM

RR (Alt) Pablo Carreno Busta VS (6) Grigor Dimitrov