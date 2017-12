ATP, le Entry List di Montpellier, Quito e Sofia

Lorenzi - Fonte: Federtennis / Facebook

Dicembre è agli sgoccioli, una buona fetta delle festività è finita in cassaforte, ed il mondo tennistico scalda i motori. Il Mubadala World Tennis Championship - torneo esibizione in programma ad Abu Dhabi - aprirà i battenti nella giornata di giovedì, mentre per gli appuntamenti ufficiali c'è bisogno di aspettare l'anno venturo: esordirà Brisbane nella notte tra 31 ed 1, seguiranno Doha e Pula - torneo che rimpiazza lo storico ATP di Chennai - che scatteranno ad inizio Gennaio. La nostra attenzione trasla verso Febbraio, che nella prima settimana -5-11 - propone tre tornei di assoluto valore: Montpellier, Sofia e Quito.

ATP Montpellier (€561,345)

Nell'impianto indoor dell'Arena Montpellier - sede del torneo dal 2010 - diversi tennisti d'alto rango battaglieranno per accaparrarsi l'intera posta in palio. Il N°1 del seeding è David Goffin, seguito da Jo-Wilfried Tsonga e Tomas Berdych. I tre sono i maggiori indiziati alla conquista del titolo finale, considerando che le loro peculiarità risaltano sul cemento. Soprattutto Tsonga, dotato di un servizio al fulmicotone e di una quantità ingente di colpi da fondo. La truppa francese è - come da tradizione - folta, dato che ci saranno 6 tennisti transalpini al via. Non ci sarà Alexander Zverev, campione in carica; al suo posto Berankis.

ATP Sofia (€561,345)

Sul cemento indoor dell'Arena Armeec, Grigor Dimitrov riassapora l'aria di casa. Il tennista bulgaro sarà il N°1 del seeding e potrà far valere con orgoglio la posizione N°3 nel ranking ATP ed il titolo di Maestro, dietro due mostri sacri come Nadal e Federer. Il bulgaro appare come il netto favorito, considerando l'assenza di top 10 e 20 nel main draw ed il suo gioco fluido e penetrante dimostrato sul cemento, ancor di più indoor. La TDS N°2 sarà Gilles Muller, lontano dalla sua superficie preferita, la N°3 Adrian Mannarino. Presente la sopresa Krajinovic, in tabellone anche il nostro Seppi.

ATP Quito (€561,345)

A Quito, Ecuador, si gioca il primo torneo su terra della stagione. L'unico tennista presente in top 20 sarà Pablo Carreno Busta, N°10 del ranking mondiale. Seguono Albert Ramos-Vinolas ed Alexandr Dolgopolov, mentre il nostro Paolo Lorenzi sarà la quarta forza del torneo. In tabellone anche un altro italiano, Marco Cecchinato, con Stefano Travaglia primo degli alternates e pronto ad approfittare di un eventuale ritiro. Occasione per Paolo, sicuramente tennista più che valido sulla terra; i due antagonisti alzano il vessillo iberico, sarà lotta.

