Mubadala World Tennis Championship - Bautista Agut sfida il giovane Rublev

La giornata, ad Abu Dhabi, si conclude con il secondo singolare maschile in programma. Al termine del confronto tra Kevin Anderson e Pablo Carreno Busta - in programma alle 14 ora italiana - spazio a Roberto Bautista Agut e Andrey Rublev. In palio l'accesso in semifinale, un nobile duello con Novak Djokovic, al rientro dopo la lunga pausa per superare problemi fisici di vecchia data.

Abbiamo identificato Kevin Anderson come possibile favorito del primo match, più difficile è il responso sulla seconda contesa. Parliamo, infatti, di due tennisti dalle opposte caratteristiche. Bautista Agut è da anni presenza fissa nel circuito maggiore. Un regolarista, come molti giocatori spagnoli, in grado di uscire dal rettangolo di terra per togliersi soddisfazioni un po' ovunque. Non ha colpi risolutori nel repertorio, tende ad accettare lo scambio, punta a pilotare il rivale verso l'errore. Ultima istantanea del 2017 a Bercy, fermata al secondo turno con Cilic. Per confermare le precedenti coordinate, si possono sfogliare i risultati. Titolo a Winston Salem - cast di livello medio - ma anche semifinale a San Pietroburgo, stop con il nostro Fognini.

Rublev, di contro, è uno dei prospetti più interessanti. Vent'anni, talento purissimo, poco incline al compromesso. Il russo tende all'eccesso, all'uno-due. Poderose sortite, fiammate di qualità in grado di accecare il panorama della racchetta. Deve trovare il giusto compromesso, scendere a patti, evitare di incorrere in errori di misura. Lacune colmabili con l'esperienza, con le partite. Vanta nel suo curriculum risultati prestigiosi, i quarti all'US Open - disco rosso con Nadal - sono il fiore all'occhiello. In chiusura di stagione, partecipazione alle Next Gen Finals. Il sigillo con Quinzi nella fase a gironi, semifinale di personalità con Coric, prima della battuta d'arresto con Chung. Tutto Rublev, nel bene e nel male.

Esiste un precedente tra i due. A Valencia, nel 2015, due set a zero Bautista sul veloce indoor. Questo è un altro Rublev. Si parte non prima delle 16.