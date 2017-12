ATP Brisbane - Avanza Dolgopolov, cade Johnson - Brisbane Tennis Twitter

Alexandr Dolgopolov supera il primo scoglio a Brisbane. L'ucraino, possibile outsider, ferma la marcia dell'argentino Diego Schwartzman, capace lo scorso anno di ritagliarsi un ruolo primario anche su superficie rapida. Semifinale a Tokyo, finale ad Anversa, "medaglie" da esporre per il piccolo sudamericano. L'impatto con la nuova stagione è in difetto, Schwartzman non riesce infatti ad ingabbiare Dolgopolov, chirurgico al servizio - 80% di punti con la prima - ed in grado di alzare il livello nel prolungamento del secondo, chiuso a 3.

In attesa dell'ingresso dei big, da segnalare l'uscita prematura di Steve Johnson. L'americano scivola contro la wild card De Minaur. Il 18enne di Sydney, n.208 ATP, confeziona un match senza macchia. Il parziale d'apertura è nell'ordine del servizio, tre palle break complessive - due in favore di Johnson, una per De Minaur - prontamente rispedite al mittente. Il tie-break è in equilibrio, 9 punti a 7 per il ragazzo d'Australia. Nel secondo, De Minaur si conferma e chiude 64.

Ultimi battiti anche per quel che concerne le qualificazioni. Escobedo doma Kovalik - 62 76 - Mmoh supera l'austriaco Ofner - 64 63 - mentre il teutonico Hanfmann cede al canadese Polansky - 61 36 63.

I risultati (fonte ATP)