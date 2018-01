Atp Brisbane, i risultati della prima giornata - Frances Tiafoe Twitter

Con il nuovo anno, ha preso il via anche la stagione tennistica maschile e femminile, che questa settimana offre agli appassionati - tra gli altri tornei in programma - l'evento combined di Brisbane, Atp 250 per gli uomini, sul cemento australiano, in preparazione agli Australian Open. In attesa del debutto dei big, in campo tanti giocatori, giovani e meno giovani, desiderosi di farsi spazio nell'anno appena iniziato. Sulla Pat Rafter Arena del Brisbane International, l'australiano Matthew Ebden ha battuto abbastanza nettamente il promettente statunitense Frances Tiafoe, k.o. con lo score di 6-3 6-2. Sempre sul campo centrale, in sessione serale, altra sfida tra aussies e americani, con la wild card Jordan Thompson opposta a Jared Donaldson.

Per quanto riguarda gli altri risultati, da segnalare la vittoria in due set del tedesco Mischa Zverev, testa di serie numero otto del tabellone, che ha piegato in due set un altro giocatore di casa, il qualificato John-Patrick Smith. Al secondo turno anche lo statunitense Ryan Harrison, costretto al terzo dal veterano argentino Leonardo Mayer, e l'albiceleste Horacio Zeballos, che ha eliminato un altro giovane americano come Ernesto Escobedo. Più interessante il programma di domani, con il canadese Denis Shapovalov all'esordio contro il britannico Kyle Edmund, nel rematch della sfida degli scorsi US Open. In campo anche due teste di serie, il bosniaco Damir Dzumhur, numero sette, contro l'uzbeko Denis Istomin, e il lussumburghese Gilles Muller, opposto al vincitore delle Next Gen Finals 2017, il sudcoreano Hyeon Chung. I risultati:

Tiafoe - Ebden 3-6 2-6

Escobedo - Zeballos (Q) 3-6 4-6

M. Zverev (8) - Smith 6-4 7-5

Harrison - L. Mayer 6-4 3-6 6-2