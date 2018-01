ATP Pune - Risultati Day 1

Kukushkin - Fonte: @MaharashtraOpen/ Twitter

Il mondo della pallina gialla non riposa, e nella settimana che precede l'epifania impacchetta tre tornei ATP; Brisbane, Doha e Pune. Quest'ultimo è una novità nel circuito maschile, poiché succede all'ATP di Chennai. L'India, quindi, cambia posizione geografica, ma non perde il consueto torneo agli arbori dell'anno nuovo. Sette partite in programma al Tata Open Maharashtra, scopriamo i verdetti a metà mattinata.

Centre Court

Apre i battenti il match tra Mikhail Kukushkin e Radu Albot, sfida che presentava un solo precedente, a favore del kazako: 6-3 6-2 in quel di Kuala Lumpur, 2015. L'odierno confronto ha fruttato il medesimo risultato finale, con il N°7 del tabellone - N°74 ATP - che ha superato il suo dirimpettaio in un due set diametralmente opposti: nel primo, facile 6-2, nel secondo è servito il tie-break per sbrogliare la matassa. Non prima delle 17:00 ora locale - 12:30 in Italia - Gilles Simon e Tennys Sandgren incroceranno la racchetta: primo confronto assoluto, match tutto da scoprire. Chiuderà il programma la sfida tra il padrone di casa Ramkumar Ramanathan - premiato con una WC per l'occasione - e Roberto Carballes Baena. Un solo precedente, a livello Futures: doppio 6-1 dell'iberico nel lontano 2011.

Court 1

Due soli match nel secondo campo in ordine d'importanza. Battezzano il programma Marton Fucsovics e Nicolas Kicker. Nessun precedente tra i due coetanei. Match senza storia, chiuso in 55 minuti dall'ungherese: bagel nel primo set - 6-0 - e 6-3 agevole nel secondo. L'altro confronto mette di fronte Ricardo Ojeda Lara e Jiri Vesely. Primo incontro tra i due, con i pronostici che virano tutti sul ceco. L'iberico, invece, uscito dalle qualificazioni, sorprende Vesely battendo cassa i due set: 6-3 7-6 il risultato finale.

Court 2

Anche nel campo 2, doppietta di match. Aprono Nicolas Jarry e Pablo Andujar - entrato in tabellone grazie al protected ranking. Sfida all'ultimo 15, con la contesa che si è estesa su tre set: primo ad appannaggio dell'iberico, che sprinta nel tie break, secondo e terzo che vedono la rimonta di Jarry, vittorioso per 6-4 7-5. Nulla da fare per il nostro Marco Cecchinato, opposto a Pierre-Hugues Herbert. L’azzurro perde il 1^ set al tie-break, vince il secondo - anch’esso sfociato al prolungamento - prima di cedere 6-2 nel set decisivo.