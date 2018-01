Atp Doha, buona la prima per Thiem. Fuori Fabbiano

Dominic Thiem. Fonte: Atp World Tour/Twitter

Il grande tennis internazionale riparte questa settimana con tre tornei in giro per il mondo. Non solo Australia (Brisbane) e India (Pune), ma anche e soprattutto Doha, in Qatar, dove è in programma uno degli Atp 250 più prestigiosi della stagione. E proprio sul cemento degli Emirati si è iniziato a fare sul serio oggi, con il numero uno del tabellone, Dominic Thiem, impegnato contro Evgeny Donskoy. Buona la prima stagionale per l'austriaco, che ha chiuso male il 2017, ma che si è imposto oggi in due set sul russo, piegato al tie-break del primo parziale e poi regolato nel secondo. Per quanto riguarda i colori italiani, subito eliminato Thomas Fabbiano, battuto abbastanza nettamente dal georgiano Nikoloz Basilashvili.

Avanza anche il numero sette del seeding, lo spagnolo Fernando Verdasco: il veterano mancino si è imposto in rimonta su un altro giocatore esperto, l'israeliano Dudi Sela. Tra i giovani, da segnalare il passaggio del turno da parte del russo Andrey Rublev che, dopo un netto 6-1 in suo favore nel primo set, ha approfittato del ritiro del tedesco Cedrik-Marcel Stebe. Prosegue la corsa del talentuoso greco Stefanos Tsitsipas, proveniente dalle qualificazioni, che ha rimontato con determinazione il più esperto teutonico Florian Mayer. Domani in campo altri big, a partire dal numero due del seeding, Pablo Carreno Busta, opposto a Borna Coric, proseguendo con Tomas Berdych (impegnato con Jan-Lennard Struff) e con Richard Gasquet (sfida al dominicano Victor Estrella Burgos). Tre gli italiani in gara: Paolo Lorenzi contro Gael Monfils, Stefano Travaglia contro la wild card di casa Jabor Al-Mutawa, e Matteo Berrettini contro Viktor Troicki. I risultati:

Thiem (1) - Donskoy 7-6(3) 6-3

F. Mayer - Tsitsipas (Q) 6-4 5-7 4-6

Verdasco (7) - Sela 4-6 6-4 6-0

Stebe - Rublev 1-6 ritiro

Fabbiano - Basilashvili 4-6 3-6