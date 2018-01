Atp Brisbane, i risultati della seconda giornata

Kyle Edmund impegnato a Brisbane. Fonte: Brisbane Tennis/Twitter

Ancora lontani dal palcosenico di Brisbane i migliori giocatori del seeding (forfait dell'ultim'ora del britannico Andy Murray), gli spettatori australiani si sono dovuti accontentare di una seconda giornata contrassegnata da match tra giocatori giovani, nell'Atp 250 Down Under che si svolge in preparazione al primo Slam stagionale di Melbourne. Tra i risultati del martedì di Brisbane, spicca la sconfitta in rimonta del baby canadese Denis Shapovalov che, dopo aver vinto il primo set al tie-break, si è fatto sorprendere dal poco più esperto Kyle Edmund, giocatore senza dubbio più solido. Successo importante per il britannico, che avanza dunque al secondo turno, esattamente come il sudcoreano Hyeon Chung, che apre alla grande il suo 2018, dopo aver chiuso il 2017 con il trionfo alle Next Gen Finals, battendo in due set la testa di serie numero cinque, il veterano lussemburghese Gilles Muller.

Batte un colpo anche il qualificato americano Michael Mmoh, che sul cemento australiano piega l'argentino Federico Delbonis, da mesi in crisi di risultati. Sfida combattuta quella tra l'uzbeko Denis Istomin e il bosniaco Damir Dzumhur, testa di serie numero sette del seeding. La spunta al terzo Istomin, in rimonta, contro un giocatore che aveva chiuso l'ultima stagione da protagonista. Match conclusivo sulla Pat Rafter Arena tra il canadese Peter Polansky e la wild card australiana John Millman. Domani in campo alcuni dei pezzi da novanta del torneo, a partire da Nick Kyrgios, impegnato in un derby con Matthew Ebden, per proseguire poi con Milos Raonic, al rientro nel circuito contro il giovane Alex De Minaur, mentre Mmoh testerà lo stato di forma di Mischa Zverev. I risultati:

Shapovalov - Edmund 7-6(5) 6-7(4) 4-6

Hyeon Chung - Muller (5) 6-3 7-6(1)

Delbonis - Mmoh (Q) 3-6 4-6

Dzumhur (7) - Istomin 7-6(4) 3-6 2-6