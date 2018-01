Atp Doha, fuori Carreno Busta e Berdych. Ok Berrettini e Travaglia

Berdych - Foto VAVEL

Seconda giornata ricca di incontri, al Qatar Exxon Mobil Open di Doha, torneo Atp 250 che si disputa questa settimana sul cemento degli Emirati. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero due del seeding, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, eliminato dal giovane croato Borna Coric, vincente con lo score di dieci punti a otto al tie-break del terzo set. Altra eliminazione eccellente - sempre al tie-break decisivo - quella del ceco Tomas Berdych, di nuovo in campo dopo diversi mesi di assenza e battuto dal tedesco Jan-Lennard Struff, non nuovo a risultati del genere sulle superfici veloci. Chi si salva invece al tie-break del terzo è lo spagnolo Feliciano Lopez, testa di serie numero otto, che la spunta in volata sul connazionale Guillermo Garcia-Lopez.

Tra gli italiani, da segnalare le importanti vittorie, con qualificazione al secondo turno, di Stefano Travaglia, a valanga sulla wild card di casa Jabor Al-Mutawa, e di Matteo Berrettini, in grado di imporsi in rimonta sul più quotato serbo Viktor Troicki. Fuori anche un altro giocatore serbo, la testa di serie numero sei, rappresentata dal finalista dell'ultimo torneo di Parigi-Bercy, Filip Krajinovic, sconfitto nettamente dal tedesco Peter Gojowczyk. Al secondo turno lo sloveno Aljaz Bedene, che batte il tunisino Malek Jaziri, e il qualificato bosniaco Mirza Basic, in scioltezza sull'austriaco Andreas Haider-Maurer. In sessione serale, in campo l'azzurro Paolo Lorenzi, opposto al francese Gael Monfils, dopo l'incontro di un altro transalpino, Richard Gasquet, al test del dominicano Victor Estrella Burgos. Sul campo numero uno il programma si chiuderà invece con la sfida tra due terraioli come lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l'argentino Guido Pella. I risultati:

Bedene - Jaziri (WC) 7-5 6-1

Berdych (3) - Struff 4-6 6-1 6-7(4)

Troicki - Berrettini (Q) 6-4 6-7(5) 4-6

Gojowczyk - Krajinovic (6) 6-4 6-1

Lopez (8) - Garcia-Lopez 6-4 5-7 7-6(3)

Haider-Maurer - Basic 4-6 3-6

Al-Mutawa (WC) - Travaglia (Q) 1-6 2-6

Coric - Carreno Busta (2) 5-7 6-2 7-6(8)