Atp Doha, ai quarti Thiem e Rublev. Fuori gli italiani

Dominic Thiem. Fonte: Qatar Exxon Mobil Open/Twitter

Già tempo di ottavi di finale all'Atp 250 di Doha, torneo sul cemento degli Emirati che si disputa nella prima settimana stagionale, in preparazione agli Australian Open. E tra i migliori sedici si chiude l'avventura degli ultimi due italiani rimasti in tabellone, i qualificati Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, eliminati da avversari sulla carta non proibitivi. Berrettini è battuto nettamente, con un doppio 6-2, dal tedesco Peter Gojowczyk, in crescita dal finale della scorsa stagione, mentre il marchigiano Travaglia va k.o. con l'argentino Guido Pella, ieri giustiziere dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas: decisivo il primo set, vinto al tie-break dal giocatore sudamericano, che poi chiude in scioltezza e avanza a sorpresa ai quarti di finale.

Proseguono invece le difficoltà delle teste di serie rimaste in tabellone. Vince il numero uno del seeding Dominic Thiem. L'austriaco, ancora balbettante sul veloce, fatica ma chiude in due parziali contro lo sloveno Aljaz Bedene, mentre sono eliminati i due spagnoli Fernando Verdasco e Feliciano Lopez (entrambi mancini), rispettivamente teste di serie numero sette e otto. Verdasco cade sotto i colpi del giovane russo Andrey Rublev, che inizia con il piede giusto il suo 2018, mentre Lopez si fa sorprendere dal qualificato bosniaco Mirza Basic. Non sbaglia invece il croato Borna Coric, che ieri aveva eliminato l'asturiano Pablo Carreno Busta, e che oggi ha concesso solo quattro games al georgiano Nikoloz Basilashvili. In chiusura di programma, spazio ai due francesi ancora in tabellone: sul centrale ecco infatti Gael Monfils, ieri vincitore contro l'azzurro Paolo Lorenzi, che supera in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, e Richard Gasquet, numero cinque del seeding, atteso da un'affascinante sfida contro il talentuoso giovane greco Stefanos Tsitsipas. I risultati:

Thiem (1) - Bedene 7-5 6-4

Struff - Monfils (WC) 3-6 6-1 3-6

Berrettini (Q) - Gojowczyk 2-6 2-6

Lopez (8) - Basic (Q) 4-6 6-7(2)

Travaglia (Q) - Pella 6-7(4) 3-6

Verdasco (7) - Rublev 4-6 6-3 4-6

Basilashvili - Coric 1-6 3-6