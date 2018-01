Atp Brisbane, il tabellone si allinea ai quarti di finale

Kyle Edmund. Fonte: Brisbane Tennis/Twitter

Con i match disputatisi oggi, il tabellone di Brisbane, Atp 250 che si svolge sul cemento australiano in preparazione al primo Slam dell'anno, si è allineato ai quarti di finale. Dopo le qualificazioni ottenute ieri dagli australiani Nick Kyrgios e Alex De Minaur, dell'americano Michael Mmoh e dell'ucraino Alexandr Dolgopolov, oggi erano in programma gli ultimi ottavi. Sulla Pat Rafter Arena - campo centrale di Brisbane - il britannico Kyle Edmund ha fermato la corsa del sudcoreano Hyeon Chung, confermandosi ammazza-Next Gen in questo torneo, dopo aver già eliminato al primo turno il canadese Denis Shapovalov. Vinto il primo set al tie-break, Edmund ha dovuto cedere in volata il secondo, con lo score di 5-7, per poi spuntarla nel momento decisivo, per 6-4 al terzo. Suo prossimo avversario, il vincente tra Grigor Dimitrov, testa di serie numero uno, in campo in sessione serale, all'esordio stagionale, contro la wild card di casa John Millman. Comincia così il 2018 del bulgaro, che a Brisbane difende i punti del titolo conquistato lo scorso anno.

Negli altri incontri di giornata, l'uzbeko Denis Istomin si è sbarazzato in due set, dopo il primo vinto al tie-break, dello statunitense Jared Donaldson, mentre meglio è andata a un altro americano Ryan Harrison, che ha rimontato il lucky loser tedesco Yannick Hanfmann, che in tabellone aveva preso il posto della testa di serie numero due, quella del britannico Andy Murray, arresosi due giorni fa all'infortunio all'anca che lo tormenta ormai da sei mesi. In attesa di conoscere l'esito del match di Dimitrov, i quarti di finale di domani sono già delineati: in apertura, ecco il confronto tra giovanissimi, con l'australiano Alex De Minaur opposto all'americano Michael Mmoh (nessun precedente a livello Atp). A seguire, Kyrgios contro Dolgopolov (l'aussie ha vinto l'unico head to head, lo scorso anno a Cincinnati), mentre sul campo numero uno Istomin battaglierà con Harrison (1-1 i precedenti, entrambi datati). I risultati:

Edmund - Hyeon Chung 7-6(3) 5-7 6-4

Istomin - Donaldson 7-6(5) 6-2

Harrison - Hanfmann (WC) 6-7(5) 6-4 6-2