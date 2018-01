Atp Doha, Thiem piega Tsitsipas. Rublev manda k.o. Coric

Dominic Thiem. Fonte: Qatar ExxonMobil Open/Twitter

Si ferma ai quarti di finale l'avventura del qualificato greco Stefanos Tsitsipas al torneo di Doha, Atp 250 che si disputa sul cemento degli Emirati nella prima settimana stagionale. Il giovane ellenico lotta contro la testa di serie numero uno del tabellone, Dominic Thiem, ma deve arrendersi in due set, con lo score di 7-5 6-4. La spunta dunque l'austriaco, che continua a non incantare sul veloce ma che è comunque in semifinale: domani sfida contro il vincente dell'ultimo quarto odierno, che in sessione serale vede contrapposti il francese Gael Monfils e il tedesco Peter Gojowczkyk.

Per un giovanissimo che saluta il torneo di Doha come Tsitsipas, ce n'è un altro che invece avanza incontrastato. Si tratta del russo Andrey Rublev, che fa fuori il suo coetaneo croato Borna Coric e si candida ad essere l'anti-Thiem per il titolo. Solita potenza di Rublev, che sfonda un buon Coric da fondo campo. Per lui semifinale sulla carta agevole, contro il terraiolo argentino Guido Pella, issatosi tra i migliori quattro del torneo dopo essersi sbarazzato oggi, senza molte difficoltà (6-2 6-3 lo score finale) - del qualificato bosniaco Mirza Basic. Numero trentanove al mondo, Rublev aspira a entrare tra i primi trenta per gli Australian Open, dopo una cavalcata iniziata agli US Open dello scorso anno. I risultati:

Thiem (1) - Tsitsipas (Q) 7-5 6-4

Basic (Q) - Pella 2-6 3-6

Rublev - Coric 6-3 7-5