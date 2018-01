Atp Brisbane, Kyrgios e Dimitrov in semifinale. De Minaur non si ferma

Nick Kyrgios. Fonte: Brisbane Tennis/Twitter

Giornata favorevole ai colori australiani, quella odierna, a Brisbane, sede dell'Atp 250 in corso di svolgimento proprio sul cemento della terra dei canguri. Il torneo, in preparazione agli Open di Melbourne, è ormai alle battute finali, con il programma di oggi che prevedeva il disputarsi dei quarti di finale. Sulla Pat Rafter Arena, ha aperto le ostilità, il giovane aussie Alex De Minaur, diciotto anni e numero 208 al mondo: già giustiziere di Milos Raonic, la wild card di casa ha annientato l'americano Michael Mmoh, proveniente dalle qualificazioni (19 anni, numero 175 del ranking Atp). 6-4 6-0 lo score in favore di De Minaur, che domani affronterà in semifinale un altro giocatore statunitense, Ryan Harrison, che sul campo numero uno ha portato casa un primo set serratissimo contro Denis Istomin, per poi approfittare del ritiro dell'uzbeko.

In semifinale anche Nick Kyrgios, altro australiano rimasto in lizza. Il bad boy, numero tre del seeding, è partito malissimo contro l'ucraino Alexandr Dolgopolov, perdendo nettamente il primo set con il punteggio di 6-1, per poi risalire la corrente nei due parziali successivi, portati a casa per 6-3 6-4. Domani semifinale di lusso per Kyrgios, che affronterà infatti Grigor Dimitrov, testa di serie numero uno del tabellone di Brisbane. Il bulgaro ha faticato anche oggi, dopo i match point salvati ieri all'esordio contro Millman. Impegnato con il solido britannico Kyle Edmund, Dimitrov si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-3, ma ha accusato un passaggio a vuoto nel tie-break del secondo, riprendendo in mano la partita solo nel terzo, vinto per 6-4. Due i precedenti tra il bulgaro e Kyrgios, entrambi vinti dal primo (nel 2015 a Indian Wells e lo scorso anno in finale a Cincinnati). Non ci sono invece head to head nel circuito maggiore tra De Minaur e Harrison. I risultati:

Dimitrov (1) - Edmund 6-3 6-7(3) 6-4

Kyrgios (3) - Dolgopolov 1-6 6-3 6-4

Mmoh (Q) - De Minaur (WC) 4-6 0-6

Istomin - Harrison 6-7(6) 2-4 ritiro