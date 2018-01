Atp Doha, Rublev lotta ed è in finale con Monfils

Andrey Rublev. Fonte: Qatar Exxon Mobil Open/Twitter

Sarà una sfida tra Andrey Rublev e Gael Monfils la finale del torneo di Doha, Atp 250 che si disputa sul cemento del Qatar. In mezzo al deserto, il francese, a cui gli organizzatori hanno concesso una wild card, accede all'atto conclusivo torneo per forfait di Dominic Thiem, austriaco testa di serie numero uno, ritiratosi oggi a causa di una fastidiosa sindrome influenzale. Occasione persa da Thiem, in una manifestazione che aveva visto via via cadere tutti i principali favoriti, mentre è ora Monfils ad avere la chance di iniziare alla grande il suo 2018, dopo aver disputato un 2017 tra alti e bassi. Domani, di fronte al transalpino, ci sarà il giovane russo Andrey Rublev, che si è aggiudicato un incontro tiratissimo con l'argentino Guido Pella, piegato solo al tie-break del terzo set, dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Eppure sembrava tutto facile per Rublev, numero 39 del circuito Atp divenuto ventenne solo lo scorso ottobre, in un primo parziale dominato contro il terraiolo Pella. 6-2, lo score che racconta di un russo che non sbaglia da fondo campo, da dove fa valere la sua maggior potenza nei confronti del più esperto argentino. A partire dal secondo set, il match però cambia, l'inerzia comincia ad essere dalla parte di Pella, che costruisce la sua ragnatela di rimbalzo e incarta il rivale, che sbanda, accusa un passaggio a vuoto ed è costretto al terzo dopo aver perso il parziale con il punteggio di 6-4. Pella continua nella sua strategia anche nella frazione decisiva, mantenendosi avanti con Rublev in scia, alle corde nelle battute finali, con un match point salvato sul 4-5. Superata la curva più insidiosa del set, il russo si rifugia al tie-break, dove vola immediatamente sul 4-0, per poi perdere i due punti successivi, riprendere in mano la situazione e chiudere agevolmente, agguantando così la sua terza qualificazione a una finale Atp (dopo quella vinta lo scorso anno a Umago e quella persa all'evento Next Gen di Milano). Nessun precedente con Monfils, numero 46 al mondo e già vincitore di sei titoli nel circuito maggiore, l'ultimo dei quali sul cemento di Washington nel 2016. I risultati:

Thiem (1) - Monfils (WC) walkover

Pella - Rublev 2-6 6-4 6-7(2)