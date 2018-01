Atp Brisbane, Kyrgios rimonta Dimitrov ed è in finale con Harrison

Nick Kyrgios a Brisbane. Fonte: Brisbane Tennis/Twitter

L'australiano Nick Kyrgios e lo statunitense Ryan Harrison si sfideranno domani nella finale dell'Atp 250 di Brisbane, torneo che si disputa sul cemento australiano in preparazione allo Slam di Melbourne. Due vittorie in rimonta per Harrison e Kyrgios, rispettivamente contro il giovane aussie Alex De Minaur (4-6 7-6 6-4) e contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero uno del tabellone e campione uscente, k.o. con lo score di 3-6 6-1 6-4.

La prima semifinale di Brisbane 2018 vede di fronte Alex De Minaur e Ryan Harrison. Il teenager australiano regge subito bene lo scambio da fondo campo, è aggressivo, viene a rete a prendersi il punto appena ne ha la possibilità, e nel sesto gioco conquista il primo break della partita, dopo un gran lob difensivo e un errore di rimbalzo di Harrison. E' il momento che decide il set d'apertura, perchè il ragazzino non trema, serve magnificamente, non sbaglia di volo e chiude il parziale con lo score di 6-4. Il suo dritto continua a funzionare anche all'inizio del secondo set, nonostante un Harrison frenetico provi a salire di colpi, trovando infine il break nel quinto game, approfittando di un piccolo passaggio a vuoto dell'avversario. Ma nel gioco successivo De Minaur si riprende il maltonto, attaccando con coraggio e costringendo Harrison a un passante che finisce in rete. L'australiano dà spettacolo di dritto e nei pressi della rete, fa i conti con la maggior potenza dello statunitense e si guadagna con autorevolezza il tie-break. Qui una gran risposta lancia l'australiano sul 5-3, ma spreca tutto con tre errori consecutivi, due di dritto, consegnando il secondo set a Harrison. De Minaur accusa il colpo, perde immediatamente il servizio in apertura di terza frazione, e con un doppio fallo si ritrova sotto 4-0 pesante, contro un avversario che non fa niente di particolare per volare via. Quando la partita sembra finita, il giovane aussie ritrova la forza per non mollare, recuperando un break all'americano, avanti prima 5-1, poi 5-4. L'americano non sbaglia però due volte, nel decimo gioco tiene il servizio a zero, chiude con un ace e vola in finale.

De Minaur (WC) - Harrison 6-4 6-7(5) 4-6

Molto più attesa la seconda semifinale, che vede opposti Grigor Dimitrov e Nick Kyrgios, rispettivamente teste di serie numero uno e tre del tabellone di Brisbane. I primi cinque games seguono l'andamento dei servizi, poi è il bulgaro a prendere in mano le redini della partita, con una serie di rovesci tagliati che infastidiscono l'australiano, costretto a cedere il servizio nel sesto game, anche grazie a un recupero straordinario di Dimitrov, che mostra tutta la sua elasticità anche nella corsa in avanti. E' il gioco che decide il set perchè, nonostante ace in serie di Kyrgios, il Maestro delle Finals 2017 incanta di dritto e chiude a sua volta il parziale con un servizio che lascia immobile il rivale. Il match cambia però padrone a inizio secondo set, quando Kyrgios si fa più aggressivo, e dall'1-1 in poi cambia marcia, cominciando a sfondare da fondo, soprattutto di dritto, aggiungendoci anche risposte e passanti vincenti. Dimitrov si spegne invece di colpo, diventa più falloso, viene soverchiato dalla potenza del rivale, accusando un lungo passaggio a vuoto che gli costa il parziale, con il duro punteggio di 6-1 (nonostante qualche cenno di risveglio nell'ultimo game). Si va dunque al terzo, con il bulgaro che sembra ritrovare il suo tennis, in particolar modo di dritto, facendo corsa di testa fino al tre pari. Qui però ecco un nuovo down di Dimitrov, che cede il servizio quasi senza colpo ferire, lasciandosi in balia delle magie di un Kyrgios che non si deconcentra, sfrutta alla grande il servizio e porta a casa la vittoria.

Dimitrov (1) - Kyrgios (3) 6-3 1-6 4-6