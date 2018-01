Atp Auckland, avanzano Shapovalov e Bautista Agut

Fonte: Denis Shapovalov/Facebook

A una settimana dall'inizio degli Australian Open di Melbourne, sono due gli ultimi tornei di avvicinamento al primo Slam stagionale, che si disputano sul cemento di Sydney e su quello di Auckland (entrambi eventi Atp 250). In Nuova Zelanda prima vittoria dell'anno per il giovane canadese Denis Shapovalov, che in sessione serale spazza via il qualificato brasiliano Rogerio Dutra Silva, regalandosi un secondo turno di livello contro l'argentino Juan Martin Del Potro. Ad aprire il programma sul campo centrale dell'ASB Classic era stato invece lo statunitense Donald Young, sorpreso e battuto in rimonta dal portoghese Joao Sousa, atteso a una stagione diversa rispetto a quella dello scorso anno.

Bene anche i due spagnoli impegnati oggi, David Ferrer e Roberto Bautista Agut. Il veterano valenciano, testa di serie numero sette, ha regolato in due set la wild card cinese Yibing Wu, mentre Bautista ha spazzato via un'altra wild card, concessa dagli organizzatori al neozelandese e doppista Michael Venus. Al secondo turno anche il giovane russo Karen Kachanov, che ha perso un set contro il giapponese Yuichi Sugita, ma ha comunque portato a casa la vittoria con lo score di 6-4 al terzo. Da segnalare il forfait di Andrey Rublev, russo fresco finalista del torneo di Doha. Domani in campo la testa di serie numero sei, l'uruguagio Pablo Cuevas, opposto all'argentino Guido Pella, e i giovani Stefanos Tsitsipas e Hyeon Chung: per il greco test rappresentato dallo slovacco Lucas Lacko, mentre il sudcoreano se la vedrà con l'americano Tennys Sandgren. I risultati della prima giornata di Auckland:

Venus (WC) - Bautista Agut (5) 2-6 1-6

Ferrer (7) -Yibing Wu (WC) 7-6(7) 6-4

Young - Sousa 7-6(8) 4-6 2-6

Sugita - Kachanov 1-6 6-3 4-6

Shapovalov - Dutra Silva (Q) 6-3 6-2