Atp Auckland, i risultati della seconda giornata

Il tabellone dell'ASB Classic di Auckland, torneo Atp 250 che si disputa sul veloce della Nuova Zelanda in preparazione agli Australian Open, si è allineato oggi al secondo turno. Diversi gli incontri portati a termine, senza grandi nomi in campo. Ad aprire il programma sul campo centrale, la testa di serie numero sei del seeding, l'uruguagio Pablo Cuevas, che si è sbarazzato agevolmente in due set, del lucky loser giapponese Taro Daniel. Un altro lucky loser, l'italiano Liam Caruana, numero 397 al mondo, 19 anni, è stato sconfitto nel match successivo dal più quotato statunitense Steve Johnson, non senza lottare, con lo score di 7-5 7-6. Eliminato anche il giovane greco Stefanos Tsitsipas, a cui gli organizzatori avevano concesso una wild card, k.o. un po' a sorpresa con un altro giocatore ripescato, lo slovacco Lucas Lacko.

Sul campo centrale, chiusura in sessione serale, con la sfida tra il sudcoreano Hyeon Chung e l'americano Tennys Sandgren. Sul GrandStand, vittoria per l'olandese Robin Haase che, dopo un primo set perso 6-0, è riuscito a salvarsi in rimonta contro il norvegese Casper Ruud. Avanti anche il ceco Jiry Vesely, in una sfida da montagne russe contro il macedone Radu Albot, messo k.o. solo al tie-break del terzo set. Ok a fatica pure il tedesco Peter Gojowczyk, che ha eliminato il qualificato statunitense Tim Smyczek e che domani se la vedrà con la testa di serie numero uno del tabellone, Jack Sock. Il programma di mercoledì sarà l'occasione per testare la condizione di altri due americani all'esordio, Sam Querrey e John Isner, anche se il piatto forte della giornata è rappresentato dalla sfida tra il giovane canadese Denis Shapovalov e l'argentino Juan Martin Del Potro, nel rematch dell'incontro dell'ultimo Master 1000 di Montreal, vinto da Shapovalov. I risultati della seconda giornata di Auckland:

Smyczek (Q) - Gojowczyk 3-6 6-4 3-6

Haase - Ruud (Q) 0-6 7-6(6) 6-3

Tsitsipas (WC) - Lacko (LL) 3-6 7-6(5) 3-6

Vesely - Albot (Q) 3-6 6-1 7-6(7)

Johnson - Caruana (WC) 7-5 7-6(4)

Cuevas (6) - Daniel (LL) 6-3 6-2