Atp Sydney, De Minaur batte anche Verdasco. Simon fuori con Donaldson

Jared Donaldson. Fonte: Sydney International/Twitter

Prosegue il momento magico, in queste prime due settimane di stagione, del giovane talento australiano Alex De Minaur. Il fresco semifinalista dell'Atp 250 di Brisbane, si è ripetuto oggi a Sydney, dove è in corso di svolgimento un torneo della stessa categoria, sul cemento, in preparazione agli Australian Open, strapazzando in due set lo spagnolo Fernando Verdasco. Altro ottimo risultato per De Minaur, da ieri numero 167 al mondo e contender per la partecipazione alle Next Gen Finals di fine anno. Rischia grosso, ma se la cava, un altro spagnolo come Feliciano Lopez. Veterano e mancino come Verdasco, Lopez si è salvato in rimonta (fondamentale il tie-break del secondo set) contro il qualificato australiano Alexsandar Vukic, approdando così al secondo turno.

Esce invece subito di scena il vincitore del torneo della settimana scorsa, a Pune, in India, il francese Gilles Simon, battuto ed eliminato nettamente dall'americano Jared Donaldson, che gli concede la miseria di soli cinque games. Fa meglio il suo connazionale Benoit Paire che, un po' come Feliciano Lopez, va sotto e rischia il k.o. contro lo sloveno Aljaz Bedene, per poi capovolgere le sorti dell'incontro nel tie-break del secondo set e infine spuntarla al terzo. Tra i match in programma oggi, da segnalare l'eliminazione della testa di serie numero otto del seeding australiano: il tedesco Mischa Zverev, che a Melbourne difenderà i punti dei quarti di finale, è stato infatti sconfitto in due set dall'argentino Leonardo Mayer, generalmente non irresistibile sul veloce. Domani in campo anche gli italiani Paolo Lorenzi e Fabio Fognini: il senese sarà opposto al numero uno del tabellone, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mentre il ligure se la vedrà con il talentuoso e imprevedibile ucraino Alexandr Dolgopolov. I risultati della seconda giornata a Sydney:

Simon - Donaldson 1-6 4-6

De Minaur - Verdasco 6-4 6-2

Vukic (Q) - Lopez 6-4 6-7(5) 3-6

M. Zverev (8) - L. Mayer 5-7 3-6

Bedene - Paire 6-1 6-7(5) 3-6