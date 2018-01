ATP Sydney - Colpo Lorenzi, batte Ramos Vinolas - Twitter FIT

Paolo Lorenzi supera per la quarta volta in carriera Albert Ramos Vinolas ed approda così al terzo turno a Sydney. Partita solida, condita da soluzioni di livello quella dell'azzurro, bravo a strappare i due giochi decisivi ai fini del confronto. 63 75 il punteggio finale.

L'azzurro si affida fin dalle prime battute al servizio. Con la prima in campo, Lorenzi comanda lo scambio, difficilmente entra nella ragnatela spagnola. I primi turni del tennista italiano trovano soluzione ai vantaggi, lì dove Lorenzi, coraggio alla mano, assume l'iniziativa. Sul 21, si fa minaccioso anche in risposta, sfruttando un rovescio potente e preciso. Arma utile per ribaltare lo scambio, per abbandonare il fronte difensivo e mettere in ambasce Ramos. Il fortino rivale regge. Sul 43, il punto di volta del parziale. Lorenzi legge la palla corta dello spagnolo, famelico piomba a rete e mostra sensibilità. Palla break. Inizia un braccio di ferro selvaggio, risolto dal passaggio a vuoto di Ramos Vinolas. Doppio fallo che spalanca le porte all'azzurro. 53 e sigillo al servizio. Lorenzi trasforma sul 40/15 con la prima a uscire.

Il secondo set ripercorre le orme del primo. Le caratteristiche dei due protagonisti disegnano lo spartito, si lotta da fondo campo. Si oscilla, costantemente, da un angolo all'altro, con Lorenzi che mantiene un ottimo rapporto pallina alla mano. Il break in questo caso non arriva, Paolo oscura l'unica chance spagnola sul 21 Ramos. Sul 33, game fiume in cui Lorenzi prova a scardinare la retroguardia altrui, ma ancora una volta trova fiera opposizione. La soluzione giunge nell'undicesimo gioco, per svolgimento analogo all'ottavo del set d'apertura. Lorenzi sale 30/40, Ramos sbatte la porta. Il 29enne di Barcellona ha la palla per mantenere il vantaggio, ma Lorenzi è meraviglioso, rimbalza ai due lati, replica anche allo smash di Ramos, disegna il dritto. 65. Non trema il romano, 40/15. Prima, 75.