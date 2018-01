Atp Auckland, Del Potro ok con Shapovalov. Fuori Sock e Querrey

Juan Martin Del Potro. Fonte: ASB Classic/Facebook

Il match più atteso del mercoledì di Auckland non ha avuto storia. All'ASB Classic della città neozelandese, dove è in corso di svolgimento un torneo Atp 250 sul cemento, in vista degli Australian Open della prossima settimana, l'argentino Juan Martin Del Potro, all'esordio nella manifestazione, ha regolato con lo score di 6-2 6-4 il giovane canadese Denis Shapovalov. Buona la prima dunque per Delpo, testa di serie numero due del seeding neozelandese, che ha resistito all'ecatombe che ha colpito invece diversi tra i favoriti al titolo finale. E' stato infatti subito eliminato l'americano Jack Sock, numero uno del tabellone e reduce dalle Atp Finals del 2017, k.o. contro il sorprendente tedesco Peter Gojowczyk (score di doppio 6-3). Fuori anche un altro americano, il californiano Sam Querrey, piegato - al termine di un match combattutissimo - dal ceco Jiry Vesely, che l'ha spuntata al tie-break del terzo set.

Male pure Pablo Cuevas, l'uruguagio più adatto alle superfici lente e testa di serie numero sei, sconfitto dal rampante russo Karen Kachanov, in un incontro che si è acceso solo nel secondo set, chiuso al tie-break dal più giovane dei due sfidanti. Si sono invece salvati i due spagnoli David Ferrer e Roberto Bautista Agut, a conferma della loro solidità: Ferrer ha spazzato via il portoghese Joao Sousa, concedendogli solo quattro giochi in tutta la partita, mentre Bautista Agut ha rimontanto di forza lo svantaggio di un set contro lo statunitense Steve Johnson. Supera il secondo turno anche l'olandese Robin Haase, che ha regolato il lucky loser slovacco Lucas Lacko, mentre in sessione serale si disputerà l'incontro tra il giovane sudcoreano Hyeon Chung e l'americano John Isner, testa di serie numero quattro, altra sfida attesa dal pubblico di Auckland. Domani in programma i quarti di finale.

Sock (1) - Gojowczyk 3-6 3-6

Haase - Lacko (Q) 7-6(4) 6-3

Querrey (3) - Vesely 4-6 7-6(10) 6-7(5)

Johnson - Bautista Agut (5) 6-2 2-6 1-6

Ferrer (7) - Sousa 6-2 6-2

Cuevas (6) - Kachanov 2-6 6-7(4)

Shapovalov - Del Potro (2) 2-6 4-6