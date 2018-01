Atp Sydney, De Minaur ai quarti. Bene anche Muller e Lopez

Alex De Minaur. Fonte: Sydney International/Twitter

Nel giorno delle vittorie dei due italiani Paolo Lorenzi e Fabio Fognini, il tabellone dell'Atp 250 di Sydney, torneo sul cemento che si disputa in preparazione agli Australian Open di Melbourne, si è allineato ai quarti di finale. Tra i primi a qualificarsi tra i migliori otto, il teenager di casa Alex De Minaur, già semifinalista la settimana scorsa a Brisbane, che ha approfittato del ritiro nel secondo set del bosniaco Damir Dzumhur, testa di serie numero sette del seeding, per avanzare ulteriormente. Bene anche Gilles Muller, il lussemburghese campione in carica e numero due del tabellone, che ha regolato in due set la wild card australiana John Millman. Ai quarti pure Feliciano Lopez, abile a sbarazzarsi della testa di serie numero tre, l'argentino Diego Schwartzman.

Bene i due francesi impegnati negli ottavi. Sia Adrian Mannarino (numero cinque) che Benoit Paire hanno infatti vinto: il primo ha spazzato via il lucky loser lituano Ricardas Berankis, il secondo l'ha spuntata al terzo contro l'argentino Leonardo Mayer. A completare il quadro dei quarti di finale, il qualificato russo Daniil Medvedev, altro giovane, che ha piegato con lo score di 7-5 al terzo lo statunitense Daniil Medvedev. Nella notte italiana sono in programma le sfide tra i migliori otto del torneo: Fabio Fognini se la vedrà con Adrian Mannarino (2-1 i precedenti in favore del francese), Alex De Minaur darà vita a uno scontro generazionale con Feliciano Lopez, mentre Paolo Lorenzi sarà atteso all'esame Medvedev. Sulla strada di Muller, infine, l'imprevedibile transalpino Paire. I risultati degli ottavi di finale:

Ramos-Vinolas (1) - Lorenzi 3-6 5-7

Donaldson - Medvedev (Q) 3-6 6-4 5-7

Fognini (4) - Dolgopolov 3-6 6-3 6-4

Berankis (LL) - Mannarino (5) 2-6 1-6

Dzumhur (7) - De Minaur 2-6 0-3 ritiro

Lopez - Schwartzman (3) 6-3 7-6(1)

L. Mayer - Paire 2-6 6-3 1-6

Millman (WC) - Muller (2) 6-7(5) 4-6