ATP Auckland, i risultati dei quarti di finale

Tempo di quarti di finale all'ASB Classic di Auckland. Juan Martin Del Potro si conferma ad alto livello e, dopo il sigillo con il Next Gen Shapovalov, ottiene il secondo successo con un altro "virgulto" del circuito maschile, il russo Khachanov, reduce da due affermazioni con Sugita e Cuevas. Delpo chiude a doppia mandata la porta, non offre alcuna chance e si infila nelle difese nemiche. Al servizio è mortifero - 11 aces al termine - in risposta scaglia bordate che fanno breccia nella resistenza di Khachanov, bravo comunque a raggiungere il tie-break nel primo set. 76 63 il finale.

In semifinale, per Del Potro, ostacolo spagnolo. David Ferrer imbriglia il sudcoreano Chung, vincitore a Milano del torneo dedicato ai migliori prospetti in circolazione. Il tennista al servizio si trova spesso a malpartito, fioccano break e opportunità, Ferrer ha però lo spunto giusto in entrambi i parziali. Costruisce, l'eterno David, una ragnatela in grado di fermare l'ascesa di Chung. 63 62. Tra Del Potro e Ferrer, domani, incontro n.10, guida 6-4 lo spagnolo, ma l'ultimo sussulto è sudamericano. All'US Open del 2016, tre set a zero per l'argentino.

Bautista Agut rafforza la sua favorevole tradizione con il ceco Vesely e lo batte per la quarta volta consecutiva, la seconda qui a Auckland. Vesely, sempre pericoloso in un contesto rapido, si mantiene a contatto nel parziale d'apertura - risolto da Bautista al prolungamento - poi perde via via di efficacia dall'alba del secondo. 76 62. Infine, Haase liquida Gojowczyk con doppio 64.

I risultati

Haase - Gojowczyk 64 64

Ferrer - Chung 63 62

Bautista Agut - Vesely 76(1) 62

Del Potro - Khachanov 76(3) 63

L'ordine di gioco