Australian Open, la parte alta del tabellone: percorso facile per Nadal

Si aprono con il sorriso gli Australian Open di Rafa Nadal. Il numero uno al mondo non può che essere soddisfatto del sorteggio del tabellone. Il cammino posto davanti a lui non lo si può certo descrivere complicato, avendo evitato le mine vaganti Djokovic, in tabellone con la quattordicesima testa di serie, e Wawrinka, numero nove per lo svizzero. Nella sua parte di tabellone, lo spagnolo, avrà come minaccia numero uno il bulgaro Grigor Dimitrov, numero tre al mondo ed atteso all'esplosione, che incontrerà solo in semifinale, mentre dovrà battagliare con due bombardieri del calibro di Cilic ed Isner tra il quarto turno ed i quarti di finale.

Il percorso del numero al mondo si aprirà quindi con il match contro Victor Estrella Burgos, non una minaccia per Nadal, che poi affronterà il vincente tra Paolo Lorenzi e Damir Dzhumur, Coric permettendo. Inizia a farsi più complicato, come detto, al quarto turno, quando di fronte al mancino di Manacor si presenterà John Isner, sconfitto ieri a Sydney da Chung. L'americano è uno dei grandi servitori del circuito e si esprime al meglio su cemento, tuttavia i precedenti contro lo spagnolo segnano uno 0-7 abbastanza notevole. Quarti di finale contro Marin Cilic, finalista a Wimbledon lo scorso anno e alla ricerca del secondo grande successo dopo gli Us Open del 2014.

Nella parte bassa del tabellone, come detto, fa da re Grigor Dimitrov, ma il bulgaro dovrà affrontare diversi scogli prima di approdare alle semifinali contro Nadal. Il cammino del numero tre al mondo è da pantofole fino al terzo turno, quando incontrerà il NextGen Rublev pronto a cogliere il primo grande scalpo in uno Slam. Superato il russo ci sarà Nick Kyrgios, sempre ammesso che sia nella settimana buona, a provare ad ostacolare la sua corsa, seguito poi da Jack Sock, altro bombardiere presente nella parte alta del tabellone.

Da segnalare l'interessantissimo match di primo turno tra Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas, due talenti fulgidi pronti a scontrarsi per avere l'occasione di fare un grande Slam. Il vincente dell'incontro andrà ad affrontare Tsonga e poi, eventualmente, Kyrgios, con la ghiotta possibilità di arrivare al quarto turno ed incrociare le racchette con Dimitrov.

Per quanto riguarda gli italiani, due sono quelli presenti nella parte alta del tabellone: Paolo Lorenzi e Andreas Seppi. Il primo è stato abbastanza sfortunato nel sorteggio: il primo turno sarà contro Dzhumur, non insormontabile ma comunque difficile, poi sarà la volta di Coric e di Nadal. Lorenzi potrebbe arrivare al terzo turno, ma sarà difficile che oltrepassi lo scoglio iberico. Più sotto c'è il trentino. Seppi esordirà contro la wild card Moutet, un incontro che dovrebbe vincere, trovando poi Kohlschreiber e successivamente Sock, i primi due veri ostacoli da affrontare. Anche per lui quindi, è probabile il raggiungimento del terzo turno, più facile battere Sock che Nadal, ma l'avventura di Seppi terminerà lì con ogni probabilità.