Atp Auckland, Bautista Agut e Del Potro in finale

Juan Martin Del Potro. Fonte: ASB Classic/Twitter

Saranno Roberto Bautista Agut e Juan Martin Del Potro a giocarsi domani la finale dell'ASB Classic di Auckland, torneo 250 in preparazione agli Australian Open, che si disputa sul cemento della città neozelandese. Lo spagnolo e l'argentino, rispettivamente teste di serie numero cinque e due del seeding, hanno rispettato i pronostici, superando in semifinale l'olandese Robin Haase e un altro spagnolo, il veterano David Ferrer. Ma, mentre Del Potro non ha avuto problemi nel regolare il suo avversario, Bautista Agut ha avuto bisogno di quasi tre ore di tennis per far fuori un indomito Haase. Nei precedenti, l'argentino conduce 3-1 nei confronti del suo rivale di domani (ha vinto le ultime tre partite disputate, due nel 2017, agli US Open di New York a Basilea).

La prima semifinale ha visto fronteggiarsi Roberto Bautista Agut e Robin Haase. Lo spagnolo, che negli anni è riuscito a trasformarsi in un buon giocatore anche sul cemento, ha sofferto la migliore attitudine dell'olandese sulle superfici veloci, perdendo in volata il primo set, al tie-break, con lo score di nove punti a sette. La gara è rimasta estremamente equilibrata anche nei parziali successivi, ancora conclusisi al gioco decisivo, stavolta favorevole allo spagnolo, che li ha incamerati prima per 7-3 e poi per 7-5. Molto più regolare l'andamento del match di Juan Martin Del Potro, che ha tenuto a bada l'esperto David Ferrer con la potenza del servizio e dei colpi da fondo campo. Un doppio 6-4 per approdare in finale quindi per l'argentino, domani a caccia del ventunesimo titolo Atp della sua carriera (ultimo a Stoccolma nel 2017), il primo nell'emisfero australe da Sydney 2014. Sulla sua strada Bautista, che di titoli nel circuito maggiore ne ha vinto sei, e che ad Auckland ha già trionfato nel 2016.

Haase - Bautista Agut (5) 7-6(7) 6-7(3) 6-7(5)

Ferrer (7) - Del Potro (2) 4-6 4-6