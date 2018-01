Australian Open, Day 5 - Dimitrov sul centrale, Nadal sulla Margaret Court

Day 5 in quel di Melbourne, con il programma che inizia ad assottigliarsi ed a proporre scontri ad alta quota. Rafa Nadal e Grigor Dimitrov tornano in campo, Tsonga e Kyrgios cuciono un match che promette spettacolo e colpi, Cilic attende conferme. Anche un pizzico d'Italia, con Andreas Seppi che tenta di tener testa a Karlovic. Andiamo a scoprire il programma analizzando i match più importanti.

Il talento, all'interno della Rod Laver Arena, domani, di certo non manca. Dimitrov incrocia la racchetta con il temibile rampollo Rublev dopo i 5 set sudati contro Mcdonald. Un solo precedente, ad appannaggio del russo: 2T, US Open, 3-0 perentorio infiltto da Rublev al suo avversario. Grisha deve alzare il livello di tennis e nutrire la mente; domani sarà battaglia. A proposito di battaglie; aprono il programma serale Kyrgios e Tsonga, sfida che promette spettacolo, colpi, estro e potenze. Tutto, insomma. Pronostico aperto, i precedenti premiano Tsonga - W in SF a Marsiglia lo scorso anno - messo però in difficoltà, nel turno precedente, da Shapovalov, il quale si è spento avanti 5-2 nel 5°. Kyrgios, dal canto suo, protagonista di un ottimo torneo finora. Sulla Margaret Court Arena, interessante incrocio tra Carreno Busta e Muller; tre anni fa, al 1T degli Australian Open, vinse il lussemburghese, il quale ha poi incassato due sconfitte sul rosso. I primi scampoli di serata sono affidati a Nadal, che incrocia Dzumhur, primo vero ostacolo da cemento dopo Estrella Burgos e L. Mayer. Parte favorito, nonostante il precedente sfortunato. Cilic affronta Harrison sulla Hisense Arena, occhio al talento di Dolgopolov contro il furetto Schwartzman.

Capitolo azzurri

Il 3° match sulla Hisense Arena vede la sfida tra Seppi e Karlovic. Tre precedenti - due datati - tre superfici differenti, in vantaggio 2-1 il croato. L'altoatesino è in un grande momento di forma ed ha superato con merito i primi due ostacoli, Karlovic invece costretto al 5° con Sugita, piegato 12-10. Andreas ha possibilità, deve sfruttarle.