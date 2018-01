Australian Open 2018 - Nadal si arrende, Cilic va in semifinale

Twitter Australian Open

Finisce ai quarti di finale la rincorsa di Rafael Nadal al secondo career grand slam. Lo spagnolo sbatte su un Marin Cilic efficace in risposta e al servizio e su un problema alla gamba destra che lo costringe al ritiro nel corso del quinto set. Il croato approda dunque alle semifinali dove incontrerà Kyle Edmund, un'occasione più unica che rara per approdare all'atto finale degli Australian Open 2018.

Primo set di stampo iberico. Se Nadal riesce ad entrare nello scambio, Cilic scende spesso a rete, altrimenti non reggerebbe da fondo campo, esponendosi così ai passanti dell'avversario. Alle volte il croato chiude perfettamente il punto, altre cerca il vincente con troppa fretta regalando gratuiti. Il sesto game è il primo in cui il numero sei al mondo va in sofferenza. Il servizio zoppica, qualche prima di troppo non entra e Nadal ne approfitta diventando più aggressivo in risposta. Lo spagnolo ottiene cinque palle break, due le scaraventa via con risposte smisurate, le altre tre le annulla il croato che mantiene poi il servizio per il 3-3. Lo spagnolo, come spesso è accaduto in questo Australian Open, lascia qualcosa nel turno di battuta sucessivo e Cilic ne approfitta per conquistare la prima palla break dell'incontro, annullata però con un ace. Nadal fa correre il croato e ribalta l'inerzia del game e del set. 4-3. Cilic accusa il colpo, fa il primo doppio fallo dell'incontro e si espone al passante dell'iberico dopo una volée troppo corta che vale lo 0-40 e tre palle break per il numero uno al mondo. Il croato ritrova l'ace annullando la prima occasione di rottura, che però avviene nel punto successivo grazie al gratuito del croato. 5-3. Il nono gioco è quello che chiude il set. Cilic lotta con il dritto e le risposte, ma Nadal entra in campo con lo slice e affonda con il lungolinea per il 6-3.

I primi due giochi del secondo parziale scorrono via lisci, nel terzo Cilic va un po' in sofferenza concedendo la parità, ma mantenendo il servizio grazie all'ace ed al dritto fulminante. Sofferenza per Cilic, sofferenza per Nadal. Lo spagnolo concede la prima palla break del set, ma con aggressività torna a comandare il punto conducendo il croato all'errore e mantenendo successivamente la battuta. La rottura arriva nel gioco successivo con il numero sei al mondo che commette l'ennesimo doppio fallo in condizioni di criticità e manda Nadal sul 3-2 e servizio. Lo spagnolo però va nuovamente in crisi con la battuta, Cilic entra efficacemente in risposta e conquista la palla break con l'attacco di dritto convertendola poi con la risposta vincente. 3-3. Il mancino esce un po' dal match, commette tanti gratuiti che facilitano il croato nel mantenere il servizio. Il numero uno al mondo soffre nuovamente in battuta, Cilic non se lo fa ripetere e attacca in risposta conquistando la rottura. 5-3. Il croato continua a macinare gioco e chiude facilmente il set sul 6-3.

Il terzo parziale inizia con un Nadal incerto al servizio e con un Cilic che accelera i tempi di gioco per non dar tempo allo spagnolo di impostare lo scambio e la tattica paga fino ad un certo punto. Il mancino di Manacor prova a svoltare con il dritto in contropiede ed una discesa a rete magistrale, ma il croato, se trova la prima, risulta ingiocabile. Al decimo gioco inizia a cigolare il servizio del numero sei del seed, Nadal torna ad essere aggressivo sulla seconda del croato e lo costringe a prestare il fianco lasciando la prima palla del set. Questa volta però è Cilic ad aggredire lo scambio da fondo campo, il dritto è micidiale e gli vale prima la parità e poi il gioco. 5-5. L'epilogo del parziale è già scritto. Il tie break arriva puntuale e dimostra tutta la fragilità dei due tennisti che raramente mantengono il punto al servizio. Il primo a farlo è Nadal che dopo l'errore clamoroso di dritto di Cilic, valevole per il set point, attacca la rete e chiude con lo smash per il 7-6.

Il quarto parziale è giocato ad armi pari sino al quinto gioco. Cilic sale di livello, martella di dritto mandando in difficoltà Nadal che cede il servizio al croato, bravo a conquistarsi il punto con un contropiede da applausi. Dopo il 4-1 del croato, però, lo spagnolo chiama il medical time out. Problema alla gamba destra per lui, probabilmente uno stiramento, e partita virtualmente finita. Il numero uno al mondo conclude il set cedendolo per 6-2, poi si arrende al quinto. Cilic approda quindi in semifinale contro Edmund, un'occasione da non lasciarsi scappare per conquistare un'altra finale Slam dopo Wimbledon.

Cilic b. Nadal 3-6, 6-3, 6-7, 6-2, 2-0 (rit.).