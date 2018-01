Marin Cilic - Roger Federer in diretta, LIVE finale Australian Open 2018 (9:30)

A "Game, Schett e Mats" si prevede il tetto chiuso per il caldo; vedremo cosa decideranno gli organizzatori.

Si gioca alla Lod Laver Arena, impianto principale di Melbourne Park.

Federer - Fonte: @AustralianOpen/ Twitter.

Roger Federer tornava in Australia con un bagaglio di 2000 punti da difendere dopo l’exploit dello scorso anno. Il suo percorso è iniziato contro Bedene, domato in tre facili set. Piega Struff senza grandi patemi, stessa moneta per Gasquet e Fucsovics. Contro Berdych parte contratto, soffre il ritmo del ceco, poi dilaga. Domina Chung in SF, che gli lascia la scena ritirandosi agli sgoccioli del 2^ set. Ora Cilic, ostacolo tutt’altro che facile verso la storia.

Cilic - Fonte: @AustralianOpen/ Twitter

Marin Cilic cercava risposte, conferme, notizie confortanti sul proprio tennis. E sono arrivate, con servizio e dritto lucidati a dovere. Non un esordio sul velluto con Pospisil, il quale lo ha costretto al 4^ set dopo un doppio 6-2. Tie-break e vittoria. Sousa domato senza problemi, per avere la meglio su Harrison necessari due prolungamenti. Agli ottavi, lotta di nervi con Carreno Busta; l’iberico intasca il primo parziale, ma subisce un successivo 63 76 76. Supera Nadal alla distanza, con il maiorchino che si ritira agli albori del 5^ set per un problema all’anca, in SF estromette Edmund con sagacia e veemenza. Adesso Federer, sognando il secondo sigillo.

Sono 9 i precedenti tra Federer e Cilic. L’elvetico ha trionfato 8 volte su 9, eccezion fatta per la SF degli US Open 2014, con Cilic che spazzò via il suo avversario con un perentorio 63 64 64 prima di andarsi a prendere il suo primo ed unico titolo Slam. L’ultimo head to head risale al Masters 2017, a Novembre. Cilic vince il 1^ al tie-break, poi si arrende 64 61.