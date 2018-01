Spazio Challenger - Fritz su Klahn a Newport

Fonte: Fotomontaggio Vavel Italia | Simone Cappelli.

Come ogni lunedì, torna "Spazio Challenger", la rubrica curata da Vavel Italia che fa il punto sui tornei appena terminati. Questa settimana, sul piatto Rennes e Newport. Io vi parlerò di quest'ultimo, Stefano Fontana racconterà il torneo transalpino.

Il torneo ► Challenger Newport ($150.000)

Nella contea dell'Orange County, California, sorge Newport Beach, cittadina baciata dal mare che annualmente ospita l' "Oracle Challenger Series Newport Beach", torneo in programma sul cemento. Nessun italiano al via. Quest'anno ad impreziosire un torneo già ricchissimo - montepremi complessivo di $150.000 - ci ha pensato Kei Nishikori, ex N°5 del mondo. L'attuale N°24 del mondo - fermatosi nel 2017 causa un grave infortunio al polso - ha pensato di ricominciare dal circuito Challenger per testare le sue condizioni prima di tornare a gareggiare nei tornei di caratura maggiore. Grazie ad una WC, il nipponico ha beneficiato della pettorina N°1 trovando il Q Novikov al 1T. Esordio tutt'altro che spumeggiante, con Nishikori visibilmente fuori forma, lento negli spostamenti e visibilmente sulle gambe. Unica chicca un passante stretto incrociato, ma nulla di più; lo statunitense trionfa in tre set e passa al turno successivo. "Ho ancora male al polso, non sono ancora in fiducia" ha dichiarato Kei a fine match. Il tennista di casa ha poi perso il derby con la WC Opelka, il quale è riuscito a spingersi sino alla semifinale riuscendo a battere anche Bachinger, che si era aperto un varco grazie alla vittoria con Escobedo - N°7 del seeding - all'esordio. In semifinale ha incrociato la racchetta con il N°3 del tabellone Taylor Fritz, che ha raggiunto l'atto conclusivo battendo il suo rivale con il punteggio di 63 76. Sotto, a comandare la truppa c'è Frances Tiafoe, che - in questi primi scampoli di 2018 - sta sfoggiando un tennis non così ficcante come ci si aspettava. Perde all'esordio contro Kecmanovic, che supera anche Kozlov e si gioca l'approdo ai QF contro Bradley Klahn. Vince quest'ultimo, spazzando via anche Garin in SF ed agguantando la finale in rimonta. L'atto finale è un'altalena di emozioni per due set, poi Fritz tuona con un perentorio 6-0 nel set decisivo, agguantando il trofeo.